Zamarznięty zamek w samochodzie to poważny problem!

Zamarznięty zamek w samochodzie sprawia, że kierowca często nie jest w stanie nawet włożyć do niego klucza. W ten sposób nie ma mowy o odblokowaniu drzwi i dostaniu się do kabiny pasażerskiej. To poważny problem, który pojawia się w mroźne dni przed porannym rozruchem pojazdu trzymanego pod chmurką.

Zamarznięty zamek w samochodzie to wynik dostawania się do zamka wody i wilgoci. Ta zamarza, unieruchamiając tym samym mechanizm.





Warto pamiętać o "alternatywnych" drogach do kabiny pasażerskiej. W końcu jednocześnie nie muszą zamarzać wszystkie zamki. Być może ten od strony pasażera czy w bagażniku pozwoli kierowcy dostać się do wnętrza.

Zamarznięty zamek: jak otworzyć?

Jak otworzyć zamarznięty zamek? Idealny do tego celu jest odmrażacz w spray`u. Jest niewielki, tani i skuteczny. Oczywiście może się okazać, że kierowca zapomni o jego zakupie przed sezonem. Co wtedy? Ma do dyspozycji kilka domowych metod. Idealnym przykładem jest rozgrzewanie zapalniczką grota w kluczyku. Należy grot kilkukrotnie rozgrzać, a następnie włożyć do zamka. Może się okazać, że po takim zabiegu mechanizm ruszy. Grot - ale już bez rozgrzewania - można również nasmarować alkoholem wysokoprocentowym. Idealna do tego celu jest wódka lub spirytus. Pomóc może też gorąca woda - ale nie lana po nadwoziu, a przyłożona w butelce do klamki i zamka.

Co zrobić, gdy zamarzają zamki w samochodzie? Warto pamiętać o tym, że pomaga odmrażacz. Ale tylko ten odmrażacz, który kierowca ma w kieszeni kurtki, a nie np. w aucie w schowku na rękawiczki!

Jak odmrozić zamek w samochodzie?

Zamek w samochodzie można odmrażać tak naprawdę każdego dnia o poranku. Warto wiedzieć o tym, że sytuacja taka nie jest wcale zdrowa i jedynie pogłębia efekt marznięcia. Czemu? Bo wstrzykując do zamka odmrażacz na ogół wypłukujemy z niego naturalne smary - a to one chronią mechanizm przed temperaturą. Jak zatem skutecznie odmrozić zamek w samochodzie? W tym celu należy nasmarować zamki przed sezonem. Idealny do tego jest chociażby spray WD40. Za jego sprawą można w łatwy sposób zaaplikować smar do środka mechanizmu.