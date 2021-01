Drogi zimą: na co należy uważać? Zagrożeń jest kilka!

Sezon zimowy choć krótki, stanowi spore wyzwanie dla każdego kierowcy. Powód? Niska temperatura utrudnia rozruch silnika, a warunki drogowe są często trudne. Na jakie wyzwania powinien się przygotować kierowca? Tych jest co najmniej kilka. I każde z nich opiszemy poniżej.

Zimowe warunki na drogach: po pierwsze błoto pośniegowe

Topniejący śnieg stanowi dobry sygnał - oznacza że temperatura rośnie, zatem część zagrożeń drogowych przestanie być aktualna. Zanim jednak jezdnia wyczyści się, kierowca ma do czynienia z błotem pośniegowym. Błoto potęguje możliwość wystąpienia poślizgu - zarówno w zakręcie, jak i podczas hamowania. Dodatkowo wpływa na widoczność - brudzi szyby i reflektory pojazdu. Podczas jazdy po błocie pośniegowym kierowca powinien pamiętać o redukcji prędkości, sprawnych wycieraczkach i płynie do spryskiwaczy.





Drogi zimą: co to jest czarny lód?

Na zewnątrz pada deszcz lub delikatny śnieg, a temperatura jest w okolicy zera? To wcale nie jest mało popularny scenariusz zimą. Jest niestety o tyle niebezpieczny, że może oznaczać iż na asfalcie zbiera się cienka warstwa lodu. Ten jest nazywany czarnym lodem, bo na pierwszy rzut oka go nie widać - widać jedynie świecącą się drogę, jakby mokrą. W takich warunkach konieczne jest kontrolowanie prędkości i toru jazdy. Bo nietrudno o poślizg i np. kolizję.

Pamiętajmy, że nawet kiedy temperatura na słońcu jest wyższa od zera, lód może wciąż znajdować się na zacienionych fragmentach drogi. Wyjście z poślizgu to wyzwanie nawet dla doświadczonego kierowcy, dlatego lepiej unikać tego niebezpieczeństwa i zawczasu zredukować prędkość. - mówi Adam Bernard, dyrektor ds. szkoleń Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Zima na drogach to okres sprzyjający do powstawania dziur!

Zima to okres, w którym proces korozji nawierzchni postępuje niezwykle szybko. Powód? W uszkodzeniach asfaltu zbiera się woda - ta zamarza, rozsadzając je. Co gorsze, drogi zimą są często przykryte śniegiem. A to oznacza, że dziury nie są widoczne na pierwszy rzut oka. To samo dotyczy roztopów, podczas których uszkodzenia zakrywają kałuże. Jak pokonać dziury w jezdni? Najlepiej je ominąć. Jeżeli jednak manewr miałby być gwałtowny i mógłby spowodować poślizg, najlepiej zredukować prędkość, ale przed najechaniem na uszkodzenie odpuścić pedał hamulca.

Drogi zimą: bo trzeba się dobrze przygotować przed sezonem!

Drogi zimą są wymagające dla samochodów i kierowców. Aby mieć pewność maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, właściciele aut powinni się właściwie przygotować do jazd. Podstawą są oczywiście opony zimowe. Na tym jednak nie koniec, bo prowadzący powinni dbać o czystą szybę, sprawne wycieraczki, wystarczającą ilość płynu do spryskiwaczy oraz czyste reflektory.

Źródło: Materiały prasowe Renault