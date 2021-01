Auto zimą na dworze? Przygotuj je na trudne warunki!

Auto zimą na dworze? Po pierwsze akumulator!

Podczas pierwszych uderzeń mrozów na każdym osiedlu widać kierowców, którzy zeszli o poranku do swojego auta i dowiedzieli się, że... jego rozruch nie jest możliwy. Powód? Akumulator odmówił posłuszeństwa. Aby uniknąć niespodzianki, warto zadbać o dwie rzeczy. Po pierwsze konieczne jest sprawdzenie baterii przed sezonem. Warto skontrolować poziom naładowania oraz stan elektrolitu. W razie wątpliwości właściciel pojazdu będzie miał czas, aby wymienić akumulator na nowy. Po drugie można pomyśleć o ładowaniu - podłączenie pod prostownik pozwoli uzupełnić niedobory prądu, które tworzą się w baterii np. w czasie jazdy na krótkich dystansach w mieście.

Auto zimą na dworze? A pamiętałeś o płynach?

Niska temperatura wpływa nie tylko na elektrolit i "ukrywanie" mocy akumulatora. Niska temperatura może być też zgubna dla płynów eksploatacyjnych. Odpowiedzialny kierowca o nich także powinien pamiętać. Co zrobić? Przede wszystkim zużyć przed pierwszymi mrozami płyn do spryskiwaczy letni i zastąpić go zimowym. W ten sposób ciecz nie zamarznie i nie zniszczy zbiorniczka wyrównawczego czy pompki. Poza tym warto skontrolować parametry płynu chłodniczego. Eksploatacja zużytego lub np. zalanie układu wodą mogą zimą doprowadzić do uszkodzenia układu chłodzenia i szybkiego przegrzania silnika.





Auto zimą na dworze: zabezpiecz lakier i uszczelki

Auto zimą na dworze podlega działaniu niskiej temperatury. A ta ma to do siebie, że może doprowadzić do zamarznięcia uszczelek. Skutek? Kierowca będzie miał problem z otwarciem jednych lub wszystkich drzwi. Remedium? Przed pierwszymi mrozami uszczelki warto nasmarować. Można to zrobić przy pomocy wazeliny lub specjalnych spray`ów silikonowych dostępnych w sklepach motoryzacyjnych.

Auto eksploatowane zimą podlega nie tylko działaniu niskiej temperatury, ale też np. soli sypanej na drogę. I warto o tym pamiętać! Jak zabezpieczyć lakier? Najprostszą metodą jest nałożenie przed sezonem chłodnym wosku na nadwozie. Ten powinien zabezpieczyć blachy przed korozją, a lakier przed uszkodzeniem. Obecnie na rynku dostępne są jednak i bardziej zaawansowane metody - np. nakładanie powierzchni zabezpieczających opartych na specjalnych środkach. Usługi takie wykonują motoryzacyjne spa zwane studiami detailingowymi.