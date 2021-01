Zamarzające drzwi w samochodzie: jak je otworzyć?

Czemu w samochodzie zamarzają drzwi? Winna temu jest wilgoć, która wbrew pozorom jest wszechobecna zimą. Przykład? Kierowca wcale nie musi jechać na myjnię. Wystarczy że podczas jazdy rozgrzeje kabinę i tym samym roztopi odrobinę śniegu zebraną na dachu, a ta spłynie w szczelinę przy drzwiach. Po nocy z przymrozkiem problem jest gotowy!

Zamarzające drzwi w samochodzie: czy da się je otworzyć?

Na szczęście tak. Warto jednak na początek uświadomić sobie dwie kwestie. Po pierwsze nie można działać impulsywnie i z dużą siłą. Szarpanie może doprowadzić do urwania klamki lub uszkodzenia uszczelek. Po drugie słabym pomysłem jest np. polewanie drzwi wrzątkiem. Gorąca woda może doprowadzić do zniekształcenia lub twardnienia uszczelek, a do tego to nadal wilgoć. Więc choć rozwiązanie pomoże doraźnie, na drugi dzień wygeneruje jeszcze większy problem.





Zamarzające drzwi w samochodzie - instrukcja krok po kroku:

Jeżeli kierowca zauważy, że drzwi nie chcą się otworzyć pomimo odblokowania zamków, powinien nacisnąć klamkę i zacząć je delikatnie dogniatać. To często prowadzi do wykruszenia drobinek lodu i pozwala otworzyć drzwi. Jeżeli zmarznięcie okaże się szczególnie uporczywe, warto sprawdzić pozostałe drzwi. W ten sposób prowadzący dostanie się do kabiny, jednak nie od tej strony, na której mu zależy. Dzięki temu uruchomi jednak silnik i rozgrzeje wnętrze. A wtedy przymarznięte drzwi powinny puścić.

Zamarzające drzwi w samochodzie? Przygotuj się wcześniej!

Zamarzającym drzwiom w samochodzie oczywiście można zapobiegać. W jaki sposób? Wystarczy że przed pierwszymi przymrozkami kierowca najpierw dokładnie umyje uszczelki, a następnie nasmaruje je właściwym środkiem. Idealne do tego celu są silikonowe spraye dostępne w sklepach motoryzacyjnych, ewentualnie wazelina.