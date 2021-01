Czym zastąpić skrobaczkę do szyb?

Odmrażacz do szyb: czy to realna alternatywa?

Kilka lat temu na rynku zaczęły być szeroko stosowane odmrażacze do szyb. To środki, którymi wystarczy psikać szklaną powierzchnię w aucie, a które samodzielnie usuwają szron. I w tym punkcie kluczowe staje się pojęcie... szronu. Bo o ile odmrażacze świetnie radzą sobie z cienką warstwą zamarzniętej wilgoci, o tyle nie mają szans w starciu z grubszym lodem - nie są na tyle silne, aby go rozpuścić. Lód kierowca nadal musi zatem zdrapać z szyby przy pomocy skrobaczki.

A może... domowy odmrażacz do szyb samochodowych?

Domowy odmrażacz do szyb samochodowych może być dobrym pomysłem. Warto w tym momencie zrobić jednak dwa zastrzeżenia. Po pierwsze nadal mówimy o usuwaniu szronu, a nie lodu. Po drugie należy zadbać o jego skład - tak żeby przy okazji nie doprowadzić np. do zniszczenia lakieru wokoło szyb czy na drzwiach. Jak przygotować własny odmrażacz do szyb? Receptura jest prosta. Zalecane jest zmieszanie 2 szklanek octu lub bezbarwnego denaturatu (to bezpieczniej) z 1 szklanką wody.





Bardzo skuteczny w usuwaniu lodu jest sam ocet - nie roztwór octu. Nie można go jednak stosować! Bo usuwa lód, ale i wyżera lakier. A to może oznaczać po zimie serię ognisk korozji!

Niezamarzające szyby: producenci też mają pomysł!

Już w pierwszym zdaniu muszę jednak rozczarować wszystkich kierowców. Bo niezamarzające szyby to w chwili obecnej wyłącznie śpiew przyszłości. Rzeczywiście są stosowane technologie, które ograniczają zbieranie się szronu. Jego wyeliminowanie na razie nie jest jednak możliwe. Ale kto wie... Volkswagen i Audi już prowadzą prace nad własnym rozwiązaniem.

Czym skrobać szyby w samochodzie bez skrobaczki?

Co zamiast skrobaczki do szyb? Tak naprawdę do tego celu posłużyć może wiele rzeczy, które akurat mamy przy sobie. Idealny będzie np. blankiet prawa jazdy czy dowód osobisty. W charakterze skrobaczki sprawdzi się też karta do bankomatu. Kierowca może się też postarać zrobić tak, aby skrobanie szyb w ogóle nie było potrzebne. Dobrym przykładem jest np. rozłożenie na przednią szybę na noc starego prześcieradła.