Jak dbać o samochód zimą? O czym pamiętać?

Jak dbać o samochód zimą? Najpierw go dobrze przygotuj!

Dbanie o samochód zimą to szereg zabiegów, które kierowca powinien wykonać przed sezonem. Musi skontrolować stan naładowania akumulatora, zabezpieczyć lakier np. woskiem, nasmarować uszczelki drzwi, nasmarować zamki, zmienić płyn do spryskiwaczy na zimowy, zamontować na kołach opony zimowe czy upewnić się, że prawidłowo działa np. oświetlenie zewnętrzne. Warto też pomyśleć o wyposażeniu pojazdu w szczotkę do śniegu czy skrobaczkę do szyb oraz o zamianie dywaników z materiałowych na gumowe (nie wchłaniają i nie przetrzymują wilgoci).

Jak dbać o samochód zimą? Czy można myć auto na mrozie?

Tak, samochód należy myć zimą. W ten sposób z nadwozia spłukiwana jest sól szczególnie szkodliwa dla lakieru i blach. Warto jednak wiedzieć kiedy fundować autu kąpiel. Bo nie każde warunki są korzystne. Wpływ ma rodzaj myjni, miejsce parkowania auta czy temperatury. Kiedy zatem można myć auto zimą? Przede wszystkim wtedy, gdy kierowca korzysta z myjni ręcznej, ewentualnie garażuje auto. Lepiej unikać mycia podczas silnych mrozów i w sytuacji, w której pojazd jest parkowany przed blokiem w nocy.





Dbaj o samochód zimą, czyli wietrz wnętrze!

Temperatury raczej nie nastrajają do wietrzenia wnętrza. Warto jednak pamiętać o tym, że to niezwykle - szczególnie w sytuacji, w której kabina nie nagrzewa się w czasie jazdy, a kierowca nie korzysta np. z klimatyzacji. Czemu? Bo wietrząc prowadzący usuwa nadmiar wilgoci - wilgoci, która powoduje marznięcie dywaników, parowanie szyb czy marznięcie szyb od środka. Wilgoć z czasem może też doprowadzić do uszkodzenia pokładowej elektroniki, a w tym komputera komfortu.