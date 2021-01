Jak odpalić samochód zimą? Diesel może być oporny!

Diesel nie odpala na mrozie? Poszukaj przyczyny

W przypadku silników diesla za problemy z porannym rozruchem na ogół odpowiada brak prądu. Niska temperatura sprawia, że akumulator ma niższą sprawność i jeżeli połączyć to np. z niskim poziomem naładowania oraz dużą mocą rozruchową konieczną w silniku wysokoprężnym, może to oznaczać leniwe kręcenie rozrusznikiem. Co w takiej sytuacji? Doraźnie kierowca może skorzystać z "pożyczki" prądu od sąsiada. Do tego konieczne są kable rozruchowe. Dobrym rozwiązaniem - choć nie do końca zdrowym dla baterii - są akumulatory rozruchowe.

Jak odpalić samochód zimą? Diesel może mieć problemy z paliwem!

Jeżeli olej napędowy zatankowany w aucie nie ma właściwej jakości, może dojść do wytrącenia w nim parafiny. Ta zatka filtr paliwa i sprawi, że podczas porannej próby rozruchu do komory spalania nie trafi mieszanka paliwowo-powietrzna. Skutek? Samochód powinien trafić na warsztat w celu oczyszczenia układu paliwowego. Bez tego raczej nie odpali.





Jak odpalić samochód zimą? Kilka ważnych zasad:

ogranicz zużycie prądu - wyłącz radio i ogrzewanie przed rozruchem silnika,

daj świecom żarowym dobrze się nagrzać - możesz je rozgrzać dwukrotnie,

nie kręć rozrusznikiem dłużej niż 10 sekund - to da ci szansę na drugą próbę.

Jak odpalić samochód zimą? Diesel wymaga przygotowania

Aby bez problemu odpalić diesla zimą, kierowca powinien właściwie go przygotować. W jaki sposób? Może np. naładować akumulator przed startem sezonu, sprawdzić stan świec żarowych, skontrolować sposób pracy alternatora oraz zadbać o to, aby przy spadku temperatur tankować wyłącznie zimowe paliwo.