Samochód cabrio: zima wymaga pewnych przygotowań!

Otwarcie dachu i pojawienie się wiatru we włosach podczas jazdy latem daje poczucie wolności. Nie ma się zatem co dziwić, że nawet w polskim klimacie nie brakuje kierowców, którzy decydują się na zakup samochodu typu cabriolet. Co jednak z soft topami dzieje się zimą? Tak naprawdę nic. Nadal można nimi jeździć. Pod warunkiem, że wcześniej kierujący przygotuje się do sezonu. To pozwoli mu zredukować liczbę niedogodności.

Cabriolet zimą: po pierwsze zadbaj o dach!

Bez względy na fakt czy dach w kabriolecie jest składany mechanicznie, czy elektrycznie, nadal to nie tylko płachta materiału, ale i mechanizm. Warto obydwa te elementy przygotować na specyficzne warunki zimowe. W jaki sposób? Mechanizm dachu należy dokładnie nasmarować. Tak, aby zabezpieczyć przed mrozem poszczególne połączenia. Jeżeli chodzi o brezent lub inny materiał, trzeba go zabezpieczyć przed wodą i temperaturą (stosuje się impregnaty wypierające wodę). W przeciwnym razie już po jednym sezonie zimowym może się okazać, że materiał poszywający dach zacznie pękać i będzie wymagał kosztownej wymiany.





Nałożenie impregnatu jest proste. Dach należy umyć i osuszyć. Następnie sam kierowca może nałożyć warstwę ochronną.

Samochód cabrio: zima to też problem z uszczelkami

Niskie temperatury to spore wyzwanie dla uszczelek - i to nie tylko w cabriolecie. Kierowca powinien zatem pomyśleć o ich zabezpieczeniu. W jaki sposób? Należy nasmarować preparatem natłuszczającym uszczelki drzwi i dachu. W ten sposób właściciel cabrioletu uniknie problemów z ich przymarzaniem. Co ważne, procedurę trzeba wykonać przed pojawieniem się pierwszych mrozów.

Samochód cabrio: zima? Jaka zima?

Jedną z lepszych metod zabezpieczenia cabrioleta na zimę jest zastąpienie dachu brezentowego tzw. hard topem. W takim przypadku materiałowe pokrycie nie jest poddawane działaniu chociażby soli drogowej czy lodu. Z niekorzystnymi warunkami musi się mierzyć na stałe założony dach wykonany z tworzyw sztucznych. Hard top ma jednak jeszcze jedną zaletę. Jest dużo bardziej dopracowany pod względem odporności termicznej. Lepiej utrzymuje ciepło w kabinie podczas jazdy i sprawia, że kierowca oraz pasażer otrzymają wyższy komfort akustyczny w czasie podróżowania.

Cabriolet zimą: a więc jeszcze kilka drobiazgów

Warto pamiętać o tym, że cabriolet jest takim samym samochodem, jak każdy inny. Jest zatem cały szereg procedur, które identycznie jak w hatchbacku czy sedanie, należy wykonać również w nim. Przykłady to: