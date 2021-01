Czy zimą samochód więcej pali? Niestety tak! Czemu?

Zimą samochód więcej pali, bo... jest zimno!

Kiedy silnik w samochodzie osiąga optymalne wyniki spalania? Głównie wtedy, gdy osiągnie temperaturę roboczą. O ile latem może to zająć nawet minutę czy dwie, o tyle zimą do ogrzania komory silnika i samego silnika układ chłodzenia może potrzebować nawet kilkunastu minut. A na tym nie koniec, bo przy niskich temperaturach gęstnieją smary i oleje - tym samym jednostka w momencie uzyskiwania temperatury roboczej musi dodatkowo walczyć ze zwiększonymi oporami, a to w naturalny sposób pochłania dodatkowe porcje energii.

Aby ograniczyć spalanie samochodu zimą warto przez pierwsze kilkanaście minut jazdy - do czasu osiągnięcia temperatury roboczej - korzystać z niskich obrotów silnika. To zredukuje obciążenie jednostki napędowej.





Czy zimą samochód więcej pali? A czy jeździsz nim trochę inaczej?

Zima jest specyficznym okresem na drogach. Często nawierzchnia jest zaśnieżona lub po prostu śliska. Skutek? Być może pojazdy poruszają się wolniej, jednak ich kierowcy stawiają raczej na niższe przełożenia skrzyni biegów. A powód ku temu jest dość oczywisty. Chcą żeby układ napędowy miał wystarczającą siłę w razie pojawienia się chociażby po ślizgu - dodatkowa moc może pomóc kierowcy wyprowadzić samochód. Na tym jednak nie koniec, bo w temacie techniki jazdy zawierają się też pojęcia związane z eco-drivingiem. Nie wszyscy prowadzący stosują się do tych zasad i ma to odbicie w wynikach spalania.

Czemu zimą samochód więcej pali? Poszukaj odpowiedzi sam!

Jest jeszcze kilka czynników, które wpływają na podwyższony apetyt silnika zimą. Jakie? Omówimy je poniżej: