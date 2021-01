Jak odpalić diesla na pych?

Zasada z dieslem na pych jest dokładnie taka sama, jak w przypadku jednostki benzynowej. Należy wcisnąć sprzęgło, wrzucić drugi bieg i przekręcić klucz w stacyjce. Gdy samochód zostanie rozpędzony przez osoby pchające do prędkości 5 km/h, prowadzący powinien powoli puścić sprzęgło i liczyć że dojdzie do rozruchu silnika. Jeżeli ten nastąpi, należy wrzucić na luz, zatrzymać auto i utrzymywać obroty powyżej wolnych.

Odpalanie na pych diesla: kiedy nie ma sensu?

Zanim kierowca zacznie zastanawiać się nad tym jak odpalać diesla na pych, powinien ustalić przyczynę problemów z rozruchem. Metoda będzie skuteczna głównie wtedy, gdy z uwagi na mróz w aucie zabraknie prądu. Kiedy stanie się bezskuteczna? Odpalanie na pych nie ma sensu wtedy, gdy awaria dotyczy układu zapłonowego czy braku dopływu paliwa.





Dlaczego diesla nie odpala się na pych?

No i na koniec najważniejsze pytanie: czemu diesla nie należy odpalać na pych? Bo podczas rozruchu w jednostce wysokoprężnej występują szczególnie duże przeciążenia. Przy nagły odpaleniu (występującym właśnie przy tej metodzie) może zatem dojść do przestawienia faz rozrządu lub nawet zerwania paska rozrządu! Na tym jednak nie koniec. Bo ta sama siła może doprowadzić do uszkodzenia np. koła dwumasowego - a jego wymiana stanowi koszt oscylujący w granicy 2,5 - 3 tysięcy złotych. Co z układem wydechowym? Odpalanie na pych sprawia, że część paliwa może spłynąć do katalizatora lub filtra cząstek stałych. To może oznaczać uszkodzenie także i tych elementów.

Warto pamiętać o tym, że większość diesli obecnie poruszających się po polskich drogach posiada i koło dwumasowe, i filtr cząstek stałych czy katalizator.