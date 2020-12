Jak przygotować samochód na zimę?

1. Zrób przegląd zimowy

Gdy zbliża się zima najlepiej sprawdzić stan samochodu w swoim serwisie. W ten sposób można wykonać niezbędne naprawy i zapobiec awarii na zaśnieżonej drodze. Typowe rzeczy, które psują się podczas zimy, to węże, paski, pompy wodne i przewody świec zapłonowych. Należy także zwrócić szczególną uwagę na stan hamulców, akumulatora, chłodnicy oraz wszystkich świateł.

2. Sprawdź akumulator

Na pewno nie chciałbyś, aby Twój akumulator „padł” akurat wtedy, gdy mroźnym rankiem spieszysz się na ważne spotkanie. Kup nowy akumulator, jeśli dotychczasowy daje oznaki zużycia takie jak np. konieczność kilkukrotnego uruchamiania silnika w celu uruchomienia auta, słabe lub przyciemnione światła, brak ładowania. Moc akumulatora spada wraz z wiekiem i obniżaniem się temperatury. Ogólnie rzecz biorąc, akumulatory samochodowe należy wymieniać co 4-5 lat.





3. Upewnij się, że układ chłodzenia jest w dobrym stanie

Płyn chłodniczy to trzeci, obok oleju silnikowego i przekładniowego, najważniejszy płyn eksploatacyjny w samochodzie. Jego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika. Niedobór płynu chłodniczego może doprowadzić do przegrzania i zatarcia silnika. Jego poziom możesz sprawdzić samodzielnie. Jeśli jest zbyt niski, uzupełnij go. Zalecenia producenta auta dotyczące rodzaju płynu chłodniczego znajdziesz w instrukcji samochodu.

4. Zmień opony na zimowe

Opony zimowe są niezbędne, jeśli mieszkasz poza miastem, na obszarze o niskich temperaturach i dużych opadach śniegu, często jeździsz w terenie lub wyjeżdżasz w góry. Zostały one zaprojektowane z myślą o przyczepności w ujemnych temperaturach, na zaśnieżonych, czy zabrudzonych błotem pośniegowym nawierzchniach. – Opona zimowa zapewnia kierowcy i pasażerom większe bezpieczeństwo z uwagi na lepszy kontakt pojazdu z nawierzchnią, krótszą drogę hamownia i prawidłowe działanie systemów ABS czy kontroli trakcji – mówi Artur Posłuszny reprezentujący japońską markę opon Yokohama. Aby opona zimowa spełniała swoje zadania producenci zalecają, aby jej bieżnik miał minimalną głębokość 4 mm.

5. Lub sprawdź całoroczne

Opony całoroczne to rozwiązanie ekonomiczne, dobre do drugiego auta w rodzinie, dla kierowców poruszających się lokalnie, w miastach, na krótkich dystansach, mieszkających w regionach z niskimi opadami śniegu, o umiarkowanych temperaturach. – Dobre opony całoroczne posiadają symbol 3PMSF, czyli certyfikat opony zimowej. Warto jednak pamiętać, że nawet one nie zastąpią zimówek w skrajnych warunkach pogodowych, na dużym mrozie. Mieszanka z jakiej są wykonane traci wówczas niektóre ze swoich właściwości. Niezależnie od rodzaju opon, wszystkie należy na bieżąco kontrolować pod kątem ciśnienia, wyważenia i ewentualnych uszkodzeń – dodaje Artur Posłuszny.

6. Zmierz ciśnienie w oponach

Ciśnienie opon to jeden z najważniejszych atrybutów decydujących o bezpieczeństwie prowadzenia pojazdu. Należy pamiętać, że od jego prawidłowego poziomu zależy, w jaki sposób opona przylega do nawierzchni. Niskie temperatury powietrza powodują spadek ciśnienia w oponach. – Gdy nadchodzą mrozy, Yokohama zaleca kierowcom zwiększenie ciśnienia w oponach zimowych o 0,2 bara w stosunku do wartości zalecanej przez producenta samochodu. Zbyt niskie ciśnienie w oponach przekłada się na dłuższą drogę hamowania i zwiększa hałas wydawany przez nie podczas jazdy – radzi Artur Posłuszny.

7. Sprawdź pióra wycieraczek

Zużyte wycieraczki to kolejny element obniżający bezpieczeństwo zimą. Kiedy je wymienić? Jeśli pomimo tego, że są czyste, zostawiają mokre ślady na szybie. Brudne wycieraczki najlepiej wytrzeć alkoholem. Jeżeli to nie pomaga, trzeba je wymienić. Jeśli szyba Twojego auta często zamarza, zaopatrz się w bardziej wytrzymałe wycieraczki. Poza tym nie odrywaj na siłę wycieraczek przymarzniętych do szyby. Najlepiej użyj odmrażacza do szyb lub ogrzewaj auto do momentu, aż lód na szybie znacznie się topić.

8. Wlej zimowy płyn do spryskiwaczy

Zimą na przedniej szybie częściej pojawia się brud drogowy. Widzenie utrudniają dodatkowo śnieg i lód. Napełnij zbiornik spryskiwacza płynem, który jest przeznaczony do używania w ujemnych temperaturach. Zimowe formuły płynu pomagają szybciej usuwać z szyby śnieg i brud i co najważniejsze nie zamarzają w zbiorniku.

9. Utrzymuj zbiornik paliwa co najmniej w połowie pełny

Przez cały czas utrzymuj zbiornik paliwa przynajmniej do połowy napełniony. Jest to ważne, szczególnie w drodze, podczas nieoczekiwanych załamań pogody, gdy auta mogą stanąć w gigantycznym korku. Jeśli utkniesz w aucie podczas burzy śnieżnej, będziesz mógł co jakiś czas uruchamiać samochód, aby się rozgrzać. Dlatego, jeśli zobaczysz, że poziom paliwa w zbiorniku spadł poniżej połowy, uzupełnij go. A jeśli prowadzisz samochód elektryczny lub hybrydowy, upewnij się, że jest w pełni naładowany.

10. Zaopatrz się w awaryjne artykuły zimowe

Zimą zawsze warto mieć w samochodzie zestaw na sytuacje awaryjne. Oprócz apteczki wyposaż swój samochód w szczotkę do śniegu ze skrobaczką do szyb, latarkę, bezpieczniki, kable rozruchowe, dodatkowy olej, płyn do spryskiwaczy i odmrażacz do szyb, który rozmraża także drobne mechanizmy jak zamki w drzwiach, boksach dachowych, zawiasy, czy prowadnice.

Źródło: Materiały prasowe Yokohama