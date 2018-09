Jak przygotować auto do jesieni?

Zadbaj o wycieraczki

Jesienna aura sprawiła, że w niektórych regionach Polski pojawiły się przymrozki, dlatego już teraz warto zaopatrzyć się w skrobaczki do szyb i sprawdzić stan piór wycieraczek. Zniszczone wycieraczki to nie tylko nieprawidłowe odprowadzanie wody z powierzchni szyby oraz rozmazywanie brudu na szkle, ale także możliwość porysowania szyby przez metalowe elementy wycieraczek. Pamiętajmy, że przejrzysta szyba to jeden z elementów faktycznie wpływający na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Wymień dywaniki

Materiałowe dywaniki wyglądają świetnie, jednak w jesienią warto je wymienić na gumowe maty, które ułatwią utrzymanie wnętrza auta w czystości. Materiałowe dywaniki magazynują wilgoć, przez co po pewnym czasie w samochodzie może pojawić się nieprzyjemny zapach, za to ich gumowe odpowiedniki nie tylko nie wchłaniają wody, ale także łatwiej je wyczyścić z błota naniesionego na butach.

Umyj szyby

Dobrym pomysłem na przygotowanie auta do jesieni jest także umycie szyb pojazdu od strony kabiny pasażerskiej. Dzięki temu pozbędziemy się zanieczyszczeń, które osadziły się na szklanej powierzchni, co powinno zmniejszyć efekt zaparowywania szyb. Ponadto jesienne niskie słońce świecące prosto w twarz może uwydatnić zanieczyszczenia na szybie, skutecznie ograniczając kierowcy widoczność.

Odgrzyb klimatyzację

Wilgoć w powietrzu sprzyja rozwojowi grzybów, a zapchany filtr przeciwpyłkowy ułatwia zaparowywanie szyb. Jeśli wiemy jak to zrobić i czujemy się na siłach podjąć to wyzwanie, to możemy we własnym zakresie odgrzybić "klimę", natomiast w przeciwnym wypadku warto zdać się na specjalistów w warsztatach. Mechanicy będą mogli ponadto sprawdzić szczelność układu klimatyzacji i w razie konieczności uzupełnią czynnik. Warto pamiętać, że klimatyzacji powinniśmy używać przez cały rok, a nie tylko latem. Jesienią i zimą uruchomienie klimatyzacji usprawnia odparowywanie szyb.

Doładuj akumulator

Wraz ze spadkiem temperatury zmniejsza się sprawność akumulatora, dlatego warto zadbać o kondycję akumulatora i w razie potrzeby doładować go zewnętrznym źródłem prądu.

Zabezpiecz karoserię i lakier

Wraz z nastaniem jesieni warto zabezpieczyć nadwozie i lakier auta. Najłatwiej to zrobić dokładnie myjąc karoserię i dokładnie aplikując twardy wosk. Dzięki temu "zamkniemy" wszelkie mikrouszkodzenia lakieru, co uniemożliwi wdarcie się w nie wilgoci, a później także soli. Warto również udrożnić zapchane otwory i odpływy odprowadzające wodę, ponieważ w nich także może gromadzić się stojąca woda, sprzyjająca rozwojowi korozji.

Pomyśl o zimowym płynie do spryskiwaczy

Jesień to dobry moment na zakup zimowego płynu do spryskiwaczy i stopniowe zastępowanie letniego płynu do spryskiwaczy, znajdującego się w zbiorniku, zimowym odpowiednikiem. Dzięki temu unikniemy sytuacji, gdy rano niska temperatura zamrozi płyn w układzie spryskiwaczy.