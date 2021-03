Uszkodzone zawieszenie pneumatyczne. Jak znaleźć usterkę?

Zawieszenie pneumatyczne: jak jest zbudowane?

Zawieszenie pneumatyczne z technicznego punktu widzenia niewiele różni się od układów mechanicznych. Nadal potrzebuje zestawy wahaczy czy tulei do działania. Rozbieżności dotyczą dopiero sposobu tłumienia nierówności. Bo w miejscu standardowych amortyzatorów producenci stosują specjalne kolumny zakończone tzw. miechami. Poza tym kluczem do sukcesu jest układ pneumatyczny rozprowadzający ciśnienie do kół oraz kompresor.

Zawieszenie pneumatyczne: jak działa?

Kompresor wytwarza ciśnienie, które zasila takie elementy zawieszenia pneumatycznego jak miechy. Miechy z kolei są częściami amortyzującymi pracę kolumny zastępującej amortyzator. Sterowanie pracą pneumatyki daje szereg możliwości. Pozwala nie tylko na regulowanie miękkości pracy zawieszenia, ale też daje możliwość regulacji prześwitu czy niwelowania przechyłów nadwozia.

Zawieszenie pneumatyczne: ile wytrzymuje bez awarii?

Zawieszenie pneumatyczne powinno bezawaryjnie wytrzymać minimum jakieś 200 - 250 tysięcy kilometrów. Przy normalnej eksploatacji to oznacza czas życia na poziomie 10 lat.

Diagnostyka zawieszenie pneumatycznego, czyli objawy usterek

Objawy usterek zawieszenia pneumatycznego są często widoczne już na pierwszy rzut oka. Zdecydowanie maleje prześwit pojazdu - np. całego pojazdu, jednej osi lub tylko w okolicach jednego koła. W takim przypadku może się okazać, że podczas próby ruszenia koła zaczynają ocierać o nadkola. Ewentualnie układ pneumatyczny może mieć problem z regulowaniem wysokości zawieszenia lub na tablicy zegarów pojawia się kontrolka ostrzegawcza. Diagnostyka zawieszenia pneumatycznego może się opierać na dwóch schematach działania. Po pierwsze w nowszych samochodach kierunek poszukiwań może wskazać podłączenie do komputera i odczytanie błędów wskazywanych przez sterownik. Po drugie konieczna jest wzrokowa inspekcja wykonana przez mechanika.

Jak sprawdzić zawieszenie pneumatyczne?

Jak sprawdzić zawieszenie pneumatyczne przed zakupem auta? Należy skontrolować wszystkie jego możliwości. Kupujący powinien przyjrzeć się regulacji prześwitu, sprawdzić czy podczas unoszenia lub opadania nadwozia nie pojawiają się dziwne dźwięki, ewentualnie poszukać charakterystycznego syczenia mogącego świadczyć o nieszczelności.