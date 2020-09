Drgania kierownicy przy hamowaniu: co oznaczają i jak się ich pozbyć?

Drgania kierownicy przy hamowaniu zdecydowanie pogarszają komfort prowadzenia. Prawdziwy problem zaczyna się jednak dopiero wtedy, gdy kierowca je zignoruje. Czasami bowiem z czasem zmieniają się w uderzenia, które dość mocno miotają kierownicą w czasie zwalniania. Taka sytuacja jest niebezpieczna. Czemu? Niedoświadczony kierowca może nie zrozumieć z czego wynika - a w takiej sytuacji spanikuje i doprowadzi do zdarzenia drogowego, które może się okazać tragiczne w skutkach.

Drgania kierownicy przy hamowaniu: co oznaczają?

złe wyważenie kół podczas sezonowe wymiany,

nieprawidłowe ciśnienie powietrza w kołach,

nieprawidłowy montaż kół na piaście,

błędy popełnione podczas montażu tarcz hamulcowych,

skrzywienie tarcz hamulcowych,

skrajne zużycie tarcz hamulcowych,

nadmierna korozja układu hamulcowego,

nadmierne luzy występujące w układzie kierowniczym,

luzy pojawiające się w przednim zawieszeniu,

odkształcone wahacze przedniego zawieszenia,

nieprawidłowo ustawiona zbieżność kół,

niesprawność amortyzatorów,

Drgania kierownicy przy hamowaniu: jak się ich pozbyć?

Metoda tak naprawdę jest jedna. Gdy kierowca zauważy drgania kierownicy przy hamowaniu, tak naprawdę powinien niezwłocznie udać się do warsztatu. Tam mechanik przeprowadzi konieczną diagnostykę i określi powód występowania usterki. Bardzo ważne jest to, aby kontrolę zaczął od problemów najbardziej błahych - w ten sposób nie spotęguje kosztu naprawy. Od tego momentu pozostanie już tylko krok do naprawienia usterki i usunięcia drgań. W takim przypadku samochód ponownie stanie się w pełni bezpieczny dla pasażerów i innych użytkowników drogi.