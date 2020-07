Zużyte tuleje tylnej belki: objawy pozna każdy kierowca

Jednym z częściej spotykanych na rynku motoryzacyjnym rozwiązań jest belka tylnej osi. Stanowi ona standard w takich segmentach jak A, B i C, a do tego często jest stosowana w mniejszych crossoverach i SUV-ach. Rozwiązanie wyważa właściwości jezdne z dobrym komfortem, a do tego ma jeszcze jedną zaletę. Jest wyjątkowo proste. Bo pomijając tanie w wymianie tuleje i amortyzatory, tak naprawdę nie ma elementów podlegających okresowej wymianie.

Co ile trzeb wymieniać zużyte tuleje tylnej belki? Nie ma jednej odpowiedzi. Elementy tłumiące na ogół wytrzymują jednak co najmniej 160 tysięcy kilometrów, a są i przypadki, w których nie ujawniają usterki wcześniej niż po pokonaniu 300 tysięcy kilometrów. Ile kosztuje naprawa? Nowa tuleja zazwyczaj stanowi koszt oscylujący w granicy 100 złotych. Za wymianę mechanik policzy przeciętnie jakieś 70 - 80 złotych za sztukę. Kwoty należy zalet podwoić - w końcu w belce pojawiają się dwie tuleje.





Zużyte tuleje tylnej belki - objawy to: