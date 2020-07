Zużyty drążek kierowniczy: objawy znajdzie każdy kierowca

Diagnosta, który znajdzie zużyty drążek kierowniczy, na ogół mówi o drobnej naprawie zawieszenia. I w tym punkcie bez wątpienia ma rację - w końcu to dość tania operacja. Jednocześnie warto podkreślić, że fakt ten nie kasuje dużego znaczenia, jakie jest przypisywane drążkom. To drążek kierowniczy pośredniczy między przekładnią kierowniczą a kołami i to za jego sprawą możliwe jest wykonywanie manewrów. Skutek? Mechanizm odpowiada za komfort jazdy oraz bezpieczeństwo.

Zużyty drążek kierowniczy na ogół oznacza wyeksploatowanie łożyska kulkowego. Tempo w jakim część jest uszkadzana, zależy od wielu czynników. Przykład? Bardzo duże znaczenie ma częstotliwość eksploatacji, ale także stan nawierzchni, po której kierowca zazwyczaj porusza się. Droga z dużą ilością dziur będzie przyspieszać zużycie. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że auto które pokona 200 tysięcy kilometrów na przestrzeni 3 lat, może mieć fabryczny drążek. W tym samym czasie samochód posiadający 10 lat i 100 tysięcy kilometrów przebiegu będzie już po wymianie elementów układu kierowniczego.





Zużyty drążek kierowniczy: objawy pojawiające się w czasie jazdy: