Oszczędności na samochodzie elektrycznym w firmie. Czyli dziś zastanowimy się nad tym, ile właściwie można zyskać, kupując elektryka do firmy?

Będziemy musieli przesiąść się na elektryki. Już się przesiadamy zresztą!

Szczególnie odczuwalny w ostatnich miesiącach kryzys energetyczny, ale także polityka Unii Europejskiej i coraz większa świadomość ekologiczna, obligują nas do poszukiwania i wykorzystywania rozwiązań przyjaznych naszej planecie. Jednym z ważniejszych obszarów do zagospodarowania jest transport. Tylko w Unii Europejskiej transport drogowy odpowiada za ok. 1/5 emisji dwutlenku węgla, dlatego wszelkie działania na rzecz dekarbonizacji transportu są szczególnie premiowane.

Dostrzegamy w Polsce coraz większe zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Tylko w zeszłym roku zarejestrowano 11,3 tys. elektryków, tym samym zbliżając liczbę pojazdów z zielonymi tablicami do 62 tys. (auta elektryczne oraz hybrydy plug-in). Choć nie plasuje nas to w europejskiej czołówce, to dostrzegam tutaj pozytywny trend, na który wpływ mają m.in. dofinansowania z programu "Mój Elektryk", rozwój infrastruktury, popularyzacja OZE i chęć optymalizacji negatywnego wpływu na środowisko oraz optymalizacja kosztów – mówi Nuno De Oliveira Dyrektor Generalny Cofidis Polska.

Oszczędności, a właściwie to dofinansowanie zakupu elektryka

W Polsce przedsiębiorcy mogą liczyć ze strony państwa na dofinansowanie samochodu o napędzie elektrycznym w kwocie do 70 tys. zł. Dla porównania – maksymalna kwota takiego wsparcia zakupu elektryka dla osób fizycznych wynosi 27 tys. zł. Zatem prowadząc działalność warto rozważyć wymianę floty samochodowej na elektryczną – ocenia Bartłomiej Pszeniczny Kierownik Działu Rozwoju Produktów w Cofidis Polska.

A to nie koniec wymiernych korzyści. Firmy mogą również liczyć na zwolnienie z akcyzy za zakup samochodu elektrycznego, hybrydy plug-in lub pojazdu napędzanego wodorem, o ile złoży się wniosek do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto dodatkowym benefitem dla kierowców elektryków jest większy limit amortyzacji, czyli odpis z tytułu zużycia. Dla samochodów o silnikach spalinowych oraz hybrydowych amortyzacja wynosi maksymalnie 150 tys. zł, natomiast w przypadku aut elektrycznych limit ten podniesiono do 225 tys. zł.

Oszczędności na samochodzie elektrycznym w firmie, czyli ustawowe benefity

Warty zwrócenia uwagi jest fakt, że właściciele aut elektrycznych otrzymują szereg benefitów, który również wspiera optymalizację kosztów związanych z transportem. Jednym z takich przywilejów jest możliwość bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania dla samochodów o tradycyjnych napędach. Kierowcy też nie są obligowani do ubiegania się o specjalne zgody – zielona tablica rejestracyjna ułatwia identyfikację pojazdu i jest wystarczającym pretekstem do nieuiszczenia opłaty za postój w miejskiej strefie płatnego parkowania.

Ważne Przykład? Za 8-godzinny postój w Warszawie samochodu z tradycyjnym napędem należy zapłacić 38,8 zł. W skali roku jest to kwota powyżej 9 tys. zł. Kierowcy elektryków nie muszą obawiać się takich kosztów.

Podróż elektrykiem to kolejne pole do oszczędności

Dodatkowo nawet w Polsce znajduje się wiele punktów, które w ramach zachęty, promocji lub działań z zakresu ESG proponują darmowe punkty ładowania samochodów. W przypadku samochodowych podróży zagranicznych można spodziewać się innych profitów za wybór elektryka, wśród których znajdują się m.in. darmowe przejazdy płatnymi autostradami, wyznaczone miejsca parkingowe czy możliwość poruszania się w tzw. strefach niskoemisyjnych, które coraz częściej pojawiają się w europejskich stolicach.

Samochód elektryczny jest droższy? Teoretycznie...

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży samochodu o tradycyjnym napędzie i dofinansowanie z tytułu "Mój Elektryk" może w wielu przypadkach finansować zakup pojazdu elektrycznego. Jeśli decydujemy się na coś droższego, warto też poznać propozycje instytucji finansowych, które oferują preferencyjne finansowania elektryków. Inwestycje te dość sprawnie zwracają się w codziennym użytkowaniu, więc z pewnością możemy tutaj mówić o perspektywie optymalizacji kosztów, a nawet atrakcyjnych oszczędnościach – podsumowuje Bartłomiej Pszeniczny.