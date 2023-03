rozwiń >

Samochód używany za prawie 7 tys. zł

Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku w porównaniu ze styczniem 2022 r. było wyższe o 13,5 proc i wyniosło 6 883,96 zł brutto. Z analizy AAA AUTO wynika, że za takie wynagrodzenie można już kupić samochód. W lutym 2023 roku, w przedziale 6 800-7 000 zł brutto, na rynku samochodów używanych można było wybrać spośród 605 ofert sprzedaży aut.

Jaki samochód można kupić za średnią krajową? Liderem Peugeot 307

Wśród ponad 600 aut używanych w przedziale cenowym 6 800-7 000 złotych, najwięcej ofert sprzedaży w lutym 2023 roku dotyczyło modelu Peugeot 307 (497 ofert). Należy on do niższej klasy średniej i był produkowany od 2001 roku. Auto cenione jest przede wszystkim za dużą przestrzeń pasażerską i bagażową. W 2002 roku Peugeot 307 zdobył tytuł Samochodu Roku. Jego produkcję zakończono w 2007 roku i zaprezentowano następcę, czyli model Peugeot 308. Mediana ceny tego modelu wynosiła w lutym 2023 roku 6 900 zł., a mediana wieku 18,3 lat.

Numer dwa to Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti, to drugi w kolejności model w przedziale cenowym 6 800-7 000 złotych, z największą liczbą ogłoszeń o sprzedaży na rynku wtórnym (38 egzemplarzy). Auto należy do niższej klasy średniej i zadebiutował w 2003 roku, jako następca modelu Daewoo Lanos. Od 2004 roku na rynku europejskim nazywa się odpowiednio - Chevrolet Lacetti (hatchback) oraz Chevrolet Nubira (sedan i kombi). Zmiana nazwy związana była z bankructwem Daewoo i przejęciem marki przez Chevroleta. Stylistykę wersji hatchback opracował znany projektant Georgio Giugiaro, a wersje sedan oraz kombi powstały w biurach projektowych Pininfariny. Mediana ceny Chevrolet Lacetti w styczniu 2023 roku wynosiła 6 945 zł., a mediana wieku 16,8 lat.

Trzecie auto za średnią krajową to Fiat Idea

Na trzecim miejscu pod względem liczby ofert sprzedaży uplasował się Fiat Idea (19 ofert), mały minivan produkowany od 2004 roku. Auto zostało zaprojektowane przez Giorgetto Giugiaro, dzięki któremu przy tak niewielkich rozmiarach zaskakuje przestronnym wnętrzem. W mieście samochód sprawdza się doskonale, a przy tym pozwala czuć się swobodniej niż w niejednym kompakcie. Mediana ceny Fiata Idea w lutym 2023 roku wyniosła 6 999 zł, a mediana wieku 18 lat.

Lista samochodów za średnią krajową

Dodge Caravan

Mitsubishi Galant

Fiat Idea

Mitsubishi Space Wagon

Hyundai Trajet

Chevrolet Lacetti

Fiat Multipla

Kia Shuma

Peugeot 307

Honda Stream

Jak kupić auto używane za średnią krajową?

Zakup samochodu używanego, którego mediana wieku wynosi kilkanaście lat, jest obarczony sporym ryzykiem pod względem technicznym, ale także prawnym. Należy kupować tam, gdzie oferowana jest gwarancja zwrotu pieniędzy w przypadku odkrycia dodatkowego problemu w historii samochodu, którego nie ujawniła nawet najbardziej szczegółowa kontrola. Jest to oczywiście możliwe przede wszystkim u tych sprzedawców, którzy kupują samochody na własność, a nie tylko funkcjonują jako pośrednicy – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Rynek aut używanych w Polsce w roku 2023

Według miesięcznego raportu AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, w styczniu 2023 roku w Polsce oferowano 187.980 aut z drugiej ręki, co oznacza wzrost w stosunku do grudnia ub.r. o 18.597 samochodów. Natomiast spadła mediana ceny do 30.700 zł. Biorąc pod uwagę medianę ceny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w styczniu 2023 roku było ponad 4 razy niższe.