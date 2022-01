Rynek aut używanych w 2021. Jak go podsumować?

Rynek aut używanych w 2021, czyli raport carVertical. Spostrzeżenia? Zmorą nadal jest cofanie liczników, BMW są często po kolizji, a Skody... kradną!

Rynek aut używanych w 2021 to nadal oszustwa z... przebiegiem!

Eksperci carVertical przygotowali raport opisujący rynek samochodów używanych w roku 2021. Ich wnioski? Niestety sprzedający nadal "optymalizują" przebiegi. I występek jest niezwykle popularny. 18,5 proc. wszystkich raportów wskazuje na możliwość ingerencji we wskazania licznika. W sprawdzonych samochodach drogomierze zostały cofnięte o 7 112 444 874 kilometry.

Rynek aut używanych w 2021: które auta najczęściej kradną? Skody!

Z biegiem lat ryzyko zakupu samochodu kradzionego spadło. To jednak nie oznacza, że rynek aut używanych w roku 2021 był wolny od tego typu przestępstw. I co ciekawe, złodzieje wprowadzali do obrotu nie auta luksusowe. Najpopularniejszym modelem z pokradzieżową historią okazała się... Skoda Octavia! W raportach z historii pojazdu 672 samochody zostały oznaczone jako kradzione. W tym aż 38 egzemplarzy to czeski liftback segmentu C.

Rynek aut używanych w 2021: ulubione marki to...

Rynek aut używanych w roku 2021 bez wątpienia należał do producentów niemieckich. aż 13 proc. wszystkich raportów wygenerowanych przez carVertical dotyczyło BMW, Volkswagena lub Audi. Szczególną popularnością cieszy się BMW serii 3, którego dotyczy około 5 proc. wszystkich raportów. Poza tym popularnością cieszy się BMW serii 5, Audi A6, Skoda Octavia, Mercedes klasy E, Opel Astra, Mercedes klasy C, Ford Focus, Audi A3, BMW X5, Skoda Superb czy BMW serii 1.

Rynek aut używanych w 2021: szkodowe auta to BMW!

Aż 47,77 proc. samochodów marki BMW funkcjonujących na rynku aut używanych w roku 2021 nosiło ślady wcześniejszych lub obecnych uszkodzeń. Specjaliści carVertical pokusili się nawet o przygotowanie dość ciekawego wyliczenia. Wartość szkód ze wszystkich raportów to 3 282 580 416 euro. Drugą marką w tej kategorii jest... Fiat. W przypadku włoskich samochodów 29,53 proc. uczestniczyło w wypadkach lub kolizjach.

Rynek aut używanych w 2021: BMW na ogół rozbite, ale i... stare!

Eksperci carVertical postanowili wskazać tą markę samochodów, która dominuje w rankingu najstarszych samochodów sprowadzanych. I miano lidera przejęło w tej kategorii ponownie BMW. Aż 40,38 proc. aut tej marki sprawdzonych w 2021 roku było wyprodukowanych w latach 1990 – 2010. Dla porównania odsetek ten wynosił 19,97 proc. dla Audi, 14,56 proc. dla Volkswagena i 10,92 proc. dla Citroena.

Źródło: Materiały prasowe carVertical