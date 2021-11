Samochód marzeń z dzieciństwa? Tak, dziś możesz go mieć!

Samochód marzeń z dzieciństwa? Każdy moto-maniak ma auto, do którego wzdychał lata temu. Może zatem pora, aby marzenie zrealizować?

Samochód marzeń kiedyś. Dziś bardziej dostępny

Pierwsze motoryzacyjne wspomnienia kształtują się jeszcze w czasie dzieciństwa. I nie dotyczą one wyłącznie podróży autem dziadków czy rodziców. Nastolatkowe z wielkim zainteresowaniem zaczynają zazwyczaj obserwować rynek. A to sprawia, że dość szybko wskazują na samochód marzeń. Czasami będzie to Lambo czy Ferrari, a czasami nadal rzadki, ale dużo bardziej przyziemny model w postaci Mazdy MX-5 czy Alfy Romeo. Dziś – czyli lata później – raz, że kierowca ma większe możliwości, a dwa, że auta te stały się tańsze. Może to zatem czas na zakup samochodu marzeń z dzieciństwa?

Ile może kosztować samochód marzeń z dzieciństwa?

W jakich autach szczególnie często zakochiwali się młodzi Polacy? BMW 3 to jedno z najczęściej poszukiwanych aut na rynku wtórnym. Średnia cena modelu z lat 2005-2006 to dzisiaj 22 tys. zł. W serwisach ogłoszeniowych ofert sprzedaży jest całkiem sporo, zarówno z krajowym rodowodem, jak i importowanych. W przypadku Alfy Romeo 159 koszty zakupu są nieznacznie mniejsze i oscylują w granicach 20 tys. zł. Trudniej dostępna na krajowym rynku wtórnym i zdecydowanie droższa jest z kolei Mazda MX-5. Ceny zadbanych aut z tego rocznika rozpoczynają się od 30 tys. zł.

Samochód marzeń z dzieciństwa a kredyt

20 – 30 tys. zł za samochód marzeń z dzieciństwa to nadal sporo. Nie każdy kierowca musi dysponować taką ilością gotówki. Kredyt? No i tu też może pojawić się problem, bo standardem na rynku jest możliwość uzyskania kredytu na zakup samochodu w wieku do 10 lat. Większość banków unika finansowania aut starszych. Jeszcze trudniej jest w sytuacji, w której auto czeka na marzyciela nie w Polsce, a za granicą. Bo youngtimerów lub kandydatów na youngtimerów kierowcy często szukają w Europie Zachodniej.

Niedawno zgłosił się do nas klient chcący pozyskać finansowanie na zakup Mazdy MX-5 trzeciej generacji. Jako pasjonat innej epoki motoryzacji, postawił na kredyt właśnie tego modelu pojazdu. Wypatrzył auto na jednym z zagranicznych portali motoryzacyjnych, ale dysponował jedynie ¼ środków potrzebnych na jego zakup. Po szybkiej weryfikacji wniosku przyznaliśmy kredyt i osoba ta jest dzisiaj właścicielem swojej wymarzonej MX-5 - podkreśla Marcin Szulc z Cofidis Polska.

Rata za samochód marzeń z dzieciństwa

Samochód marzeń z dzieciństwa może się stać murem nie do przebrnięcia? Na szczęście nie. Są na rynku instytucje, które udzielają kredytów na auta starsze i co więcej, na auta, które dopiero będą importowane. A to dopiero pierwsza z dobrych informacji. Druga jest taka, że czasami kredyt na "klasyka" nie oznacza mocno zaporowej raty. Dysponując wkładem własnym na poziomie 50 proc., miesięczna rata trzyletniego kredytu na BMW 3 w cenie 25 tys. zł, które miało swoją premierę w 2006 roku, wyniesie ok. 420 zł. Przy zerowym wkładzie własnym musimy liczyć się z kosztem ok. 833 zł miesięcznie.

