Jakie auto używane kupić? Te sprzedają się najszybciej i najdłużej

Jakie auto używane kupić? To ważne pytanie. Dziś przygotowaliśmy listę tych modeli, które najdłużej i najkrócej czekają na nowego właściciela.

Jakie auto używane kupić? Matiz... hitem sprzedaży!

Jakie auto używane kupić? Na pierwszy ogień weźmy listę modeli, które na nowego właściciela najkrócej czekają na rynku wtórnym. I co może zaskakiwać, pierwszą pozycję w zestawieniu specjaliści platformy umożliwiającej sprawdzenie historii pojazdu po VIN – carVertical przypisali Daewoo Matizowi. Powód? Matiz jest mały, zwinny w mieście, tani i często wyposażony w instalację LPG. W czasie pandemii stał się zatem zastępstwem dla... biletu miesięcznego na komunikację miejską. Dlatego czekał na sprzedaż średnio nieco ponad 13 dni.

Auta używane: Polacy wybierają dość specyficznie

Miejsce drugie jednak również może zaskakiwać. Bo choć Citroen C4 Picasso może pochwalić się oryginalną stylizacją i wyjątkową przestronnością kabiny pasażerskiej, w tym samym czasie miewa dość poważne problemy z układem elektrycznym. Miejsce trzecie? Tu już mniejsze zaskoczenie. To zdaniem carVertical przypadło Nissanowi Qashqaiowi – czyli cieszącemu się ogromnym sukcesem w Europie crossoverowi. Na czwartej pozycji listy pojawia się Fiat Punto – urodziwy i przestronny hatchback z Włoch, a piątej Hyundai ix35 – rozsądna i tańsza alternatywa dla Tiguana czy RAV4.

Najdłużej sprzedające się używki? T-Cross i i3 na czele

W przypadku których modeli na sprzedaż trzeba poczekać najdłużej? Specjaliści carVertical nie mają wątpliwości, że na całkowicie przeciwnym biegunie do Matiza znajduje się Volkswagen T-Cross. Niemiecki crossover na nowych właścicieli musi czekać średnio aż 52 dni. To czterokrotnie dłużej od Daewoo! Warto jednak pamiętać o tym, że Volkswagen jest modelem dość świeżym. Zatem i ceny transakcyjne są zdecydowanie wyższe – więcej niż czterokrotnie wyższe niż w przypadku Matiza.

Miejsce drugie z wynikiem niewiele lepszym od T-Crossa przypada BMW i3. Tak, auto ma bawarski rodowód i atrakcyjną stylistykę, ale też elektryczny napęd, wysoką cenę oraz serię chorób wieku dziecięcego. A to wszystko złożone w całość sprawia, że kierowcy muszą się dość dobrze zastanowić przed wyborem tego modelu. Trzecia lokata należy do Forda Transita Custom, czwarta Volvo S90, a piąta do Porsche Panamery.

Polacy wolą SUV-y od sedanów. Wolą też auta tańsze

Badanie przeprowadzone przez specjalistów carVertical doprowadziło jednak nie tylko do listy najdłużej i najszybciej sprzedających się aut używanych. Przyniosło też serię wniosków dodatkowych. "Szybko sprzedaje się niższa półka cenowa i auta naprawdę wiekowe. Łatwiej sprzedać SUV-a niż sedana lub crossovera, ale to już nie tak wyraźna tendencja. Poza tym kierowcy w Polsce nie przepadają za zbyt mocnymi oryginałami – przekombinowane konstrukcje muszą znaleźć amatora" – można przeczytać w informacji prasowej firmy.