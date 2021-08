Samochód używany: czy da się na nim zarobić? Pewnie. Najpierw jednak kierowca musi właściwie wybrać. Oto lista modeli procentujących na przyszłość.

Samochód używany: czy da się zarobić na jego sprzedaży? Tak!

PRL był magicznym czasem w historii Polski. To był moment, w którym można było kupić fabrycznie nowego Malucha, pojeździć nim kilka lat, a następnie sprzedać go na giełdzie powyżej wartości salonowej. Jak to było wykonalne? Bo nowego Fiata nie było tak łatwo dostać... Wszyscy kierowcy myśleli, że te czasy na dobre już odeszły, a okazuje się że nie do końca. Bo dziś też można zarobić na samochodzie używanym. Trzeba jednak kupić taki model, który dobrze rokuje w charakterze młodego klasyka.

Samochód używany Samochód używany, na którym zarobisz! Oto lista TOP 10

Eksperci z zakresu rejestru historii samochodów carVertical przeanalizowali rynek motoryzacyjny i przygotowali listę 10 samochodów, których nie należy sprzedawać ze względu na znaczny wzrost ich wartości.

Alfa Romeo GTV (1993 - 2004)

Alfa Romeo GTV Alfa Romeo GTV

Specjaliści projektujący samochody Alfa Romeo, którzy od zawsze preferują śmiałe i nietypowe rozwiązania, potwierdzili swoje podejście podczas projektowania Alfy Romeo GTV. Podobnie jak większość coupé z tamtych czasów, Alfa Romeo GTV była dostępna z cztero- lub sześciocylindrowym silnikiem benzynowym. Chociaż model z silnikiem czterocylindrowym wyróżniał się zwinnością, najbardziej wartościową wersją GTV była ta wyposażona we wspaniałą sześciocylindrową jednostkę Busso.

Silnik, który stał się asem w rękawie Alfy Romeo, to główny czynnik wpływający na znaczny wzrost ceny Alfy Romeo GTV. Chociaż, jak większość włoskich samochodów, jej wartość nie rośnie w tym samym tempie, co jej niemieckich odpowiedników, dobrze utrzymane egzemplarze są dziś wyceniane na ponad 30 000 euro. Jak pokazują badania historii pojazdów przeprowadzonych przez CarVertical, 29 proc. z tych samochodów miało różne usterki, które mogą wpływać na ich działanie.

Audi V8 (1988 - 1993)

Audi V8 Audi V8

Audi A8 jest obecnie powszechnie uznawane za szczytowe osiągnięcie techniczne i inżynieryjne marki. Przed pojawieniem się Audi A8, to Audi V8 było jednak przez krótki czas flagowym modelem firmy. Ten elegancki sedan był dostępny tylko z silnikiem V8, który wyróżniał ten typ. Niektóre z mocniejszych modeli miały również manualne, sześciobiegowe skrzynie biegów.

Audi V8 nie jest tak oszałamiające jak BMW serii 7, ani tak prestiżowe jak Mercedes-Benz klasy S, ale zasługuje na uwagę z innych powodów. Audi V8 stworzyło podwaliny pod dzisiejszą firmę, producenta samochodów z najwyższej półki i bezpośredniego rywala zarówno BMW, jak i Mercedes-Benz. Co więcej, Audi V8 jest znacznie rzadsze niż jego odpowiedniki, więc nic dziw-nego, że wartość tego luksusowego sedana zaczęła rosnąć. Według raportów CarVertical dotyczących historii pojazdów, 9 proc. testowanych modeli wykazywało usterki, a 18 proc. miało sfałszowany przebieg.

BMW 540i (1992 - 1996)

BMW 540i E34 BMW 540i E34

Przez dziesięciolecia seria 5 znajdowała się w awangardzie klasy luksusowych limuzyn. Mimo to, generacji E34 udaje się zająć miejsce pośrodku – pomiędzy znacznie starszą a droższą E28 a E39, które wciąż przeżywają kryzys wieku średniego. Wariant ośmiocylindrowy był dostępny tylko przez kilka lat. W związku z tym, jest znacznie rzadszy i znacznie bardziej okazjonalny w Europie i Stanach Zjednoczonych niż BMW M5. Co więcej, moc jednostki V8 jest bardzo podobna do tej z BMW M5.

Najbardziej przyjemnym aspektem tego modelu jest jego przystępność cenowa; podczas gdy wartość BMW M5 poszybowała w górę, 540i jest znacznie tańsze, ale nie potrwa to długo.

Jaguar XK8 (1996 - 2006)

Jaguar XK8 Jaguar XK8

Jaguar XK8, który zadebiutował w latach 90-tych, występował jako coupe lub kabriolet. Oferował różne pojemności silnika i udogodnienia, aby sprostać potrzebom większość właścicieli XK. Jaguar XK8 był jednym z pierwszych prawdziwie nowoczesnych Jaguarów, który podniósł poprzeczkę w zakresie jakości, technologii i wartości rezydualnych.

Przygotuj się na wydatek od co najmniej 15 000 do 20 000 euro za dobrze utrzymane, zadbane auto. Jaguar XK-R, który jest bardzo pożądany przez entuzjastów motoryzacji, kosztuje natomiast jeszcze więcej. Jak wskazują badania historii pojazdów przeprowadzonych przez carVertical, w 29 proc. samocho-dów wystąpiły wady, a 18 proc. miało sfabrykowany przebieg.

Land Rover Defender (Seria I, Seria II)

Land Rover Defender serii I Land Rover Defender serii I

Land Rover nie ukrywał, że pierwsze generacje SUV-a Defender zostały zaprojektowane jako wielofunkcyjny, praktyczny pojazd dla osób z gospodarstwami rolnymi. Jego podstawowa konstrukcja i zdolność do pokonywania wszelkich możliwych przeszkód sprawiły, że Land Rover Defender zyskał status bardzo sprawnego samochodu terenowego.

Dziś wartość Serii I i Serii II może zaskoczyć wiele osób. Na przykład, SUV-y, które miały dobre i złe dni, są obecnie warte od 10 000 do 15 000 euro, podczas gdy te, które zostały odrestaurowane lub były używane minimalnie, są często warte ponad 30 000 euro. Według badań historii pojazdów przeprowadzonych przez carVertical, 15 proc. tych aut doświadczyło problemów, a 2 proc. miało sfałszowany przebieg.

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992 - 1996)

Mercedes E W124 Mercedes E W124

Mercedes-Benz wypuścił na drogi ponad dwa miliony egzemplarzy modelu W124 w stosunkowo długiej serii produkcyjnej. Niektóre z nich zakończyły swój żywot na złomowisku, ale inne wciąż dają oznaki życia. Zadbane modele są warte fortunę. Oczywiście, najbardziej wartościowe W124 były oznaczone jako 500E lub E500 (w zależności od roku produkcji). Jednakże, jeśli spojrzymy kilka stopni niżej, modele E300, E320 i E420 równeż mają potencjał, aby stać się maszynami do zarabiania pieniędzy, o które wielu kolekcjonerów będzie walczyć.

Analiza kontroli historii samochodów CarVertical wykazała, że 14 proc. z tych aut miało różne usterki, a w 5 proc. sfałszowano przebieg.

Saab 9000 CS Aero (1993 - 1997)

Saab 9000 CS Aero Saab 9000 CS Aero

Piętą achillesową Volvo zawsze był Saab. W jego przypadku na pierwszym miejscu postawiono bezpieczeństwo pasażerów, zapewniając jednocześnie urok i moc wyjątkowych silników z turbodoładowaniem. Saab 9000 CS Aero to coś więcej niż zwykły sedan średniej wielkości. Dołączył do procesu produkcyjnego pod koniec i w ostatnim roku był uważany za szczytowe osiągnięcie serii Saab 9000. Można go nazwać „kropką nad i” w historii tego szczególnego przypadku.

Saab 9000 CS Aero to, jak można przypuszczać, dość rzadki samochód w dzisiejszych czasach. Choć Saab nie ujawnił, ile ich wyprodukował, ten konkretny model może być solidną inwestycją. Analiza kontroli historii samochodów przeprowadzonej przez CarVertical wykazała, że 8 proc. z nich miało poważne lub drobne usterki.

Toyota Land Cruiser (J80, J100)

Toyota Land Cruiser J100 Toyota Land Cruiser J100

Toyota zawsze pozwalała swoim samochodom i ich właścicielom przemawiać – do dziś są oni zgodni, że Toyota Land Cruiser jest jednym z najlepszych SUV-ów na świecie. Choć oba modele noszą tę samą nazwę, różnią się pod względem technicznym i technologicznym bardziej niż mogłoby się wydawać. J80 doskonale łączy prostotę z codzienną praktycznością, podczas gdy J100 to samochód bardziej luksusowy, zaprojektowany z myślą o dłuższych podróżach, ale z nie mniejszym talentem do wykopywania się z błotnistego rowu.

Dzięki szerokiej gamie ciekawych rozwiązań właściciele SUV-ów J80 i J100 mogą teraz cieszyć się wyjątkowo wysoką wartością rezydualną. Nawet egzemplarze, które widziały więcej najbardziej surowych i odległych zakątków świata, mogą osiągnąć cenę 40 000 EUR. Analiza kontroli historii samochodów przeprowadzonych przez CarVertical wykazała, że 36 proc. z nich doświadczyło wad, a 8 proc. miało sfałszowany przebieg.

Volkswagen Corrado VR6 (1991 - 1995)

Volkswagen Corrado VR6 Volkswagen Corrado VR6

Volkswagen dał ludziom mnóstwo charakterystycznych, ale nie zawsze godnych pochwały pojazdów w ciągu ostatnich kilku dekad. Volkswagen Corrado VR6 może być wyjątkiem. Niezwykły wygląd, wyjątkowy silnik i godne pochwały wyważone zawieszenie sprawiają, że można się tylko zastanawiać, dlaczego tak mało osób kupiło ten samochód na początku lat 90.

Volkswagen Corrado nie był tak popularny jak Opel Calibra w tamtych czasach, ale można to obecnie uznać za zaletę. Wartość jego wersji sześciocylindrowej zaczęła znacznie wzrastać w ostatnich latach i oczekuje się, że ten trend będzie się utrzymywał. Analiza historii samochodów przeprowadzona przez carVertical wykazała, że 14 proc. Volkswagenów Corrado doświadczyło usterek, a 5 proc. miało sfałszowany przebieg.

Volvo 740 Turbo (1986 - 1990)

Volvo 740 Turbo Volvo 740 Turbo

W latach 80-tych Volvo 740 Turbo było dowodem na to, że samochód taty (lub mamy), który wywołuje ziewanie u młodszego pokolenia, może być równie szybki jak Porsche 924. Elastyczność Volvo 740 Turbo i możliwość połączenia praktyczności z ekscytującymi osiągami sprawiają, że jest to doskonały przykład samochodu, którego wartość stale rośnie. Przewiduje się, że tendencja ta będzie się utrzymywać, zwłaszcza w nadchodzących latach.

Analiza historii samochodów przeprowadzona przez carVertical wykazała, że u 33 proc. aut Volvo 740 Turbo doszło do usterek, a 8 proc. miało sfałszowany przebieg.

Źródło: Materiały prasowe carVertical