Jak kupić samochód używany? Odpowiedzią paszport pojazdu

Jak kupić samochód używany? Twórcy serwisu Otomoto i Carsmile mają pewien pomysł. Przed oszustwem może chronić cyfrowy paszport pojazdu.

Na rynku wtórnym Polacy boją się oszustwa

Badanie ankietowe przeprowadzone przez Otomoto.pl nie prowadzi do najlepszych wniosków. Jasno bowiem wynika z niego, że aż 70 proc. Polaków jest przekonanych, że w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży aut używanych nie ma zawartych prawdziwych informacji. To jednak nie koniec. Bo aż 3/4 osób było zmuszonych do wykonania naprawy pojazdu w ciągu pół roku od zakupu, a 50 proc. kupiło takie auto, które miało wady ukryte.

Jak kupić samochód używany? Jest nowy pomysł

Co może sprawić, że zakup auta z drugiej ręki będzie bardziej pewny? Otomoto i Carsmile mają pewien pomysł. I tym jest Cyfrowy Paszport Pojazdu oparty na blockchainie. Jego bazą stanie się wnikliwa kontrola techniczna oparta na 120 punktach. Jeżeli diagnosta znajdzie w aucie jakąkolwiek wadę lub usterkę, ta zostanie odnotowana w raporcie. A jako że ten będzie oparty na technologii blockchain, nie da się go podrobić.

Cyfrowy Paszport Pojazdu - 120 punktów i nota od A+ do C-

Jakie elementy będą sprawdzane w ramach Cyfrowowego Paszportu Pojazdu? Mechanicy przyjrzą się stanowi powłoki lakierniczej, oponom, oświetleniu, silnikowi, układowi jezdnemu, układowi napędowemu, elektronice czy wyposażeniu auta. Poszczególne elementy kontrolne będą miały przypisaną ilość punktów. Noty będą następnie sumowane, dzięki czemu pojazd otrzyma notę - od A+ do C-.

Jak kupić samochód używany? Paszport przyda się też za parę lat

Cyfrowy Paszport Pojazdu może mieć jednak więcej zastosowań. Bo przyda się nie tylko podczas zakupu dziś, ale i zakupu za kilka lat. Raport zapisany w technologii blockchain nie da się podrobić - co oznacza, że sprzedający w przyszłości nie będzie w stanie go zmodyfikować. Przykład? Samochód po kilku latach wrócił na rynek wtórny. Raport sprzed kilku lat pozwoli zatem kupującemu sprawdzić prawdziwość niektórych informacji podanych przez sprzedającego - np. auto jeździło 4 lata, a przebieg prawie się nie zmienił.

Źródło: Materiały prasowe Newseria