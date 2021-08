Kredyt na samochód. Jaki wybrać i czym się różnią?

Kredyt na samochód, czyli kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki. Która forma jest najlepsza?

Nie chcesz wydawać gotówki na zakup samochodu, ewentualnie nie masz pełnej kwoty potrzebnej do dokonania transakcji? Z pomocą może przyjść kredyt na auto. Kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy i leasing konsumencki - który wybrać? O tym opowiemy w tym materiale.

Kredyt samochodowy - podstawowe pojęcia

Kredyt na samochód to rodzaj celowej formy finansowania. Jest udzielany na zakup pojazdu mechanicznego - przy czym nie ma znaczenia czy jest on nowy, czy używany. Co ważne, jego cechą charakterystyczną są atrakcyjne warunki, a w tym niższe oprocentowanie. Powód? Bank otrzymuje zabezpieczenie spłaty - w postaci zastawu na pojeździe. Poza tym wymaga wykupienia polisy AC i wykonania cesji jej wypłaty. Podobna sytuacja ma miejsce np. w przypadku kredytów hipotecznych. Wyższy poziom zabezpieczenia sprawia, że bank może wymagać zwrotu mniejszej ilości odsetek.

Zastaw rejestrowy mówiąc najprościej, to odpowiednik hipoteki. Póki kredyt nie zostanie spłacony, właścicielem samochodu zostaje bank (to na niego zarejestrowany jest pojazd), co zostaje w odpowiedni sposób odnotowane w dowodzie rejestracyjnym.

Kredyt na samochód standardowy. Na czym polega?

Tego typu kredyt na samochód nie różni się od kredytu gotówkowego. Spłacamy raty kapitałowo-odsetkowe zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Standardowy kredyt pozwala na zakup auta nowego i używanego - używanego, które na ogół nie jest starsze niż 15 lat. Okres spłaty w tym przypadku to nawet 10 lat. Wkład własny? Czasami jest wymagany, a czasami nie. Są produkty, które pozwalają na finansowanie nawet 100 proc. wartości pojazdu.

Kredyt samochodowy z ratą balonową

Kredyt samochodowy z ratą balonową przeważnie udzielany na okres do 5 lat. W tym przypadku banki wymagają wkładu własnego (który na ogół wynosi 20 proc.). na czym polega spłata? Przez okres kredytowania kupujący płaci niskie raty - dzięki temu spłaca mniej więcej 50 proc. wartości auta. Na koniec otrzymuje zatem dużą ratę wykupu - tzw. ratę balonową (ta wynosi na ogół 30 proc.). I w tym punkcie ma wybór - może ją wpłacić jednorazowo, rozłożyć na kolejne raty lub po prostu oddać auto.

Kredyt na samochód 50/50

W kredycie 50:50 okres kredytowania to rok. Na początek kierowca wpłaca 50 proc. wartości pojazdu, a kolejną połowę po roku. Na ogół druga rata nie jest oprocentowana - chyba że właściciel auta zdecyduje się na jej dalsze finansowanie i rozłożenie na mniejsze raty.

Kredyt na samochód. O czym pamiętać?

Przeglądają oferty dostępne na rynku, zawsze warto brać pod uwagę całkowite koszty kredytu (analizując RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania), do których należą: wysokość oprocentowania, prowizja dla banku, marża, opłaty związane z samą usługą (występujące np. w autobankach) i wszelkie koszty dodatkowe, takie jak np. wspomniane ubezpieczenie.

Kredyt na samochód a kredyt gotówkowy?

Kredyt na samochód jest zdecydowanie tańszy. Nie zawsze to musi mieć jednak dla kupującego znaczenie. Szczególnie że kredyty gotówkowe też mają swoje zalety. Jakie? Bank nie wymaga od kredytobiorcy zabezpieczenia - tym samym auto przed spłaceniem zadłużenia można np. sprzedać bez zgody banku. Poza tym środki możemy przeznaczyć nie tylko na zakup samochodu, ale również na rejestrację pojazdu.

A co z leasingiem konsumenckim?

Identycznie jak przy leasingu firmowym, do momentu wykupienia pojazdu jego formalnym właścicielem jest instytucja finansująca. Jakie koszty ponosi zatem kierowca? Na liście pojawia się kilka wydatków:

opłata wstępna - kwota wpłacana w momencie podpisania umowy,

ubezpieczenie pojazdu,

depozyt gwarancyjny - zabezpieczenie na wypadek, w którym kierowca korzystałby z auta niezgodnie z przeznaczeniem. Ta forma zabezpieczenia nie zawsze jest stosowana.

Zaletą leasingu konsumenckiego są ograniczone do minimum formalności. Umowę można podpisać tak naprawdę już na podstawie prostego badania zdolności kredytowej. Co jest potrzebne? Wniosek leasingowy, dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości osiąganych dochodów. Co więcej, po uzyskaniu leasingu w historii kredytowej danej osoby nie pojawia się adnotacja o zobowiązaniu z tytułu leasingu - nazwisko nie pojawi się zatem na liście kredytobiorców.

Kredyt na samochód: jak zatem kupić auto?

Podsumowując, na który rodzaj warto się zatem zdecydować? – To kwestia indywidualna, ale poznanie powyższych faktów pomoże nam podjąć tę decyzję, tak samo jak odpowiedź na kilka kluczowych pytań, zanim udamy się do banku: 1. Czy mamy środki na wkład własny? 2. Przez jaki okres chcę spłacać zobowiązanie? 3. Na jak wysoką miesięczną ratę mogę sobie pozwolić? 4. Czy planuję zakup nowego auta, czy używanego samochodu? To lista podstawowa – sugeruje Agnieszka Jonecko, ekspert Intrum.

Źródło: Materiały prasowe Intrum