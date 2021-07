Bezpieczny zakup samochodu używanego nie zawsze jest łatwy. Szczególnie że sprzedający ukrywają informacje, a kupujący mają ograniczone zaufanie.

Każdego roku w Polsce właścicieli zmienia około 2,5 miliona pojazdów. I choć skala zjawiska jest duża, rynek rządzi się pewnymi prawami. Aby dokonać bezpiecznego zakupu samochodu używanego, prawa te warto poznać. Omówimy je zatem poniżej.

Bezpieczny zakup samochodu używanego wymaga czasu!

Aż 54 proc. badanych przed zakupem ogląda trzy i więcej pojazdów. A to oznacza, że kupujący bardzo wnikliwie przeglądają ofertę rynkową, a później nie decydują się na transakcję w przypadku pierwszego napotkanego modelu.

Bezpieczny zakup samochodu używanego Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

Co ważne, zakup samochodu używanego coraz częściej nie jest tzw. zakupem wokoło komina. Aż 74% badanych pokonało co najmniej 50 km w jedną stronę, czyli ponad 100 km w dwie strony, aby obejrzeć samochód, który chcieli kupić. Przy 4 autach może to oznaczać konieczność pokonania w sumie 400 i więcej kilometrów. Połowa badanych pokonała ponad 100 km w jedną stronę, czyli ponad 200 km w obie strony, aby zobaczyć intersujące ich auto!

Bezpieczny zakup samochodu używanego Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

Bezpieczny zakup samochodu używanego, czyli szukamy pomocy

Nie każdy kierowca musi mieć rozległą wiedzę mechaniczną. A to oznacza, że zakup samochodu używanego często oznacza poszukiwanie specjalistycznej pomocy. Kogo Polacy najczęściej proszą o wsparcie? Czasami jest to znajomy, a czasami mechanik.

Bezpieczny zakup samochodu używanego Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

Bezpieczny zakup samochodu używanego, czyli zasada ograniczonego zaufania

Polacy podczas zakupu samochodu używanego nie wierzą w treść ofert zamieszczanych w sieci. Co bardzo naturalne, uważają je za teksty typowo reklamowe - które mają za zadanie przedstawić najważniejsze zalety pojazdu, a ukryć jego wady.

Bezpieczny zakup samochodu używanego Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

Zakup samochodu używanego. Wiemy, że zawsze jest coś do zrobienia.

Polacy wychodzą z założenia, że w samochodzie używanym zawsze jest coś do naprawy. Poprzedni właściciel nie będzie bowiem wymieniał np. klocków hamulcowych, skoro zaraz i tak sprzeda auto - podczas transakcji nie odbierze tych pieniędzy. Właśnie dlatego większe jest zainteresowanie starszymi i wątpliwymi technicznie autami (w myśl zasady: „skoro i tak wyjdą usterki, to po co przepłacać”).

Bezpieczny zakup samochodu używanego Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

Ile wydajemy po zakupie samochodu używanego?

Tendencje zakupowe Polaków sprawiają, że ci rzeczywiście wydają pieniądze na auto po zakupie. Średni zadeklarowany koszt napraw wykonanych w ciągu 6 miesięcy od zakupu wyniósł ok. 1300 zł.

Bezpieczny zakup samochodu używanego Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

Bezpieczny zakup samochodu używanego, czyli jak budować zaufanie?

Dwie trzecie nabywców aut używanych nie ufa wystawcom ogłoszeń lub sprzedającym. Można byłoby rozwiązać ten problem wprowadzając obowiązek zamieszczenia w ogłoszeniu pełnej, rzetelnej i niepodważalnej informacji o stanie technicznym pojazdu. Tak uważa aż 83% ankietowanych.

Bezpieczny zakup samochodu używanego Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

Bezpieczny zakup samochodu używanego Bezpieczny zakup samochodu używanego: co oznacza?

Źrodło: Materiały prasowe Carsmile