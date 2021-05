Jakie samochody kupują Polacy? Nadal głównie... używane!

Jakie samochody kupują Polacy? Odpowiedzi na to pytanie postanowiło poszukać Ministerstwo Cyfryzacji. Wnioski? Nadal dominuje rynek wtórny.

Ile samochodów zarejestrowano w Polsce w roku 2021?

W pierwszym kwartale roku 2021 w Polsce zarejestrowanych zostało 321,5 tys. samochodów osobowych. I aż 63 proc. z nich to były pojazdu używane. Zmiany? Liczba pojazdów z rynku wtórnego wzrosła o 10 tys. w porównaniu z rokiem ubiegłym. To jednak nie koniec, bo aż 40 tys. więcej było aut, które choć zmieniły właściciela, wcześniej były już zarejestrowane w kraju. Co pokazują te statystyki? Tak naprawdę zjawisk koniecznych do opisania jest kilka.

Jakie samochody kupują Polacy? Skok związany z pandemią

Poszukując odpowiedzi na pytanie "Jakie samochody kupują Polacy?" zauważyć można przede wszystkim trend związany z pandemią. Ryzyko zakażenia sprawiło, że środki transportu miejskiego zaczęły się cieszyć słabnącym zainteresowaniem. Polacy postawili na własne auta i zaczęli je masowo kupować.

W marcu ub. r. ze względu na pandemię zaczęły się problemy ze sprowadzaniem pojazdów. Ludzie kupowali, co popadło. Ceny wariowały i dalej tak się dzieje. Natomiast wielu analityków mówi, że ten wzrost rejestracji ma także związek z elementami psychologicznymi. Pandemia spowodowała upadek i kompromitację komunikacji zbiorowej. W efekcie ogromna ilość ludzi potrzebowała drugiego, trzeciego czy nawet czwartego samochodu, żeby się bezpiecznie poruszać - podkreśla Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Jakie samochody używane kupują Polacy? Używane i z Polski

Kolejnym trendem jest regionalizacja sprzedaży pojazdów. Statystyki pokazują tzw. zagłębia handlarzy samochodów używanych. Przykład? Biorąc pod uwagę ponowne rejestracje pojazdów już zarejestrowanych w Polsce, stawkę otwiera mazowieckie - 86 961. Kolejne pozycje należą do śląskiego - 63 795 i wielkopolskiego - 59 320. Z czego wynikają rosnące statystyki?

Wiele komisów szybko rejestruje pojazdy, aby nie narazić się na karę administracyjną od 200 do 1000 zł. I to przekłada się na statystyki we wspomnianych zagłębiach importerów aut - dodaje Marcin Barankiewicz - prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Nie jakie, a jak samochody kupują Polacy?

Pandemia sprawiła, że proces decyzyjny ws. zakupu auta jest szybszy. Trudniej jest auto importować, a więc i wybór jest mniejszy. A to sprawia, że ciśnienie zakupowe Polaków rośnie. Oczywiście warto pamiętać o tym, że większe zainteresowanie jest chwilowe. Kiedy wyhamuje? Prawdopodobnie pod koniec roku.

Źródło: Materiały prasowe MondayNews