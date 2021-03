Top: Samochody z fabrycznym LPG 2021 r. Jakie są oferty?

Dacia Duster 1.0 TCe LPG 100 KM

Dacia Duster LPG test Dacia Duster LPG test

Dacia Duster świetnie wygląda, bardzo przyzwoicie zachowuje się na drodze, ma przestronną kabinę i 445-litrowy bagażnik, jest skandalicznie tania, a do tego może otrzymać fabryczną instalację LPG. Cena bazowa Dustera LPG? To tylko 53 400 złotych! Pod maską tego modelu pracuje 3-cylindrowy, litrowy silnik doładowany o mocy 100 koni mechanicznych. Co ciekawe, ma on filtr cząstek stałych i 6-biegową przekładnię manualną. Osiągi? Sprint do pierwszej setki trwa 13,8 sekundy. Spalanie? Średnio jakieś 8 litrów gazu. Skutek? Pokonanie każdych 100 kilometrów Dusterem LPG kosztuje zaledwie 16 złotych.

Tanio, taniej, Dacia. Czyli efektowny Duster LPG w teście.

Renault Clio 1.0 TCe LPG 100 KM

Test: Renault Clio Intens TCe 100 - i to się nazywa rozsądne auto!

Francuzi budując polską ofertę nowego Clio poszli torem obranym przez współczesną motoryzację. A to oznacza sprzedaż hybryd i benzyniaków. Tak, nowoczesne jednostki są oszczędne. Renault doskonale rozumie jednak, że nie brakuje kierowców poszukujących czegoś więcej niż zwykła oszczędność. To im dedykowane jest Clio TCe 100 LPG. Cena? Ta startuje od 65 400 złotych. Osiągi? 100-konny benzyniak o pojemności blisko litra wyposażony we wtrysk pośredni rozpędza hatchbacka do pierwszej setki w 12,5 sekundy. Spalanie? To waha się w granicy jakiś 7 litrów. Koszty? Pokonanie każdych stu kilometrów kosztuje zatem 14 złotych.

Test: Renault Clio Intens TCe 100 - i to się nazywa rozsądne auto!

Kia Rio 1.2 DPI LPG 84 KM

Nowa Kia Rio 2017 – wrażenia z jazdy

Czwarta generacja Kii Rio ma swoje zalety. Miejski hatchback choć ma złośliwe spojrzenie, wygląda całkiem nowocześnie. A do tego oferuje miejsce dla czterech dorosłych osób w kabinie i 325 litrów przestrzeni bagażowej. Choć ta ostatnia nieco się zmniejszy w sytuacji, w której kierowca wybierze fabryczną instalację LPG w Rio. Ile ona kosztuje? Dopłata to 4800 złotych, co sprawia że bazowy model zostanie wyceniony na 56 290 złotych.

84-konna Kia nie będzie demonem prędkości. Osiąga pierwszą setkę w 13,1 sekundy. Z drugiej strony pozwoli na spore oszczędności - szczególnie że w cyklu mieszanym powinna spalić jakiś 6,5 - 7 litrów LPG. To oznacza wydatek na poziomie 13 - 14 złotych!

Nowa Kia Rio 2017 – wrażenia z jazdy

Dacia Sandero 1.0 TCe LPG 100 KM

Nowa Dacia Sandero Nowa Dacia Sandero już w Polsce. Ceny od 40 900 zł!

Bo Dacie są brzydkie? Popatrzcie tylko na Dustera czy nowe Sandero. Bo Dacie są słabo wykonane? Nowe Sandero odsyła ten mit do lamusa! Hatchback prezentuje się nowocześnie, a do tego w wersji Comfort (wymagającej dopłaty zaledwie 3 tysięcy złotych!) standardowo posiada system multimedialny z 8-calowym ekranem dotykowym, pakiet elektryczny, pokładowy system bluetooth, manualną klimatyzację oraz światła do jazdy dziennej LED. Cena? Tak skonfigurowana Dacia Sandero TCe 100 LPG kosztuje 53 900 złotych.

Test: Dacia Sandero Stepway TCe 100 - czy tanie auto może być za drogie?

Skoda Fabia 1.0 MPI LPG 60 KM

Test: Skoda Fabia 1.0 TSI 95 KM Style - wybór rozsądny, ale nie nudny! Test: Skoda Fabia 1.0 TSI 95 KM Style - wybór rozsądny, ale nie nudny!

Nowa Fabia powoli zbiera się do rynkowej premiery. To jednak jeszcze nie oznacza, że stara wersja została wycofana ze sprzedaży. Nadal jest obecna w salonach, a to stanowi dobrą informację dla kierowców poszukujących samochodu z fabrycznym LPG. Czesi postawili na instalację Landi Renzo. Jej koszt to tylko 1750 złotych (auto kosztuje tylko 53 550 złotych)! Wady? Niestety jest ona parowana tylko z 60-konnym silnikiem 1.0 MPI. Skutek? Kierowca musi oczekiwać na pojawienie się pierwszej setki na liczniku całą wieczność - aż 16,4 sekundy. Średnie spalanie wynosi jakieś 7 litrów LPG.

Jeszcze dwa lata temu w sprzedaży funkcjonowała wersja 1.0 MPI 75 KM. Ją też dało się sparować z instalacją LPG. Poprawa osiągów nie była zasadnicza. Mimo wszystko przyrost 15 koni przy takiej mocy jest już znaczący!

Test: Skoda Fabia Style 1.0 MPi - czy to auto ma sens?

Renault Captur 1.0 TCe LPG 100 KM

Test: Renault Captur Intens TCE 130 EDC - i czego więcej potrzeba?

Nowy renault Captur jest stylowym samochodem miejskim i rodzinnym. Duży prześwit i muskularne nadwozie sprawiają, że może się podobać, a poprawiony układ jezdny warunkuje dobre prowadzenie. I choć Captur już na starcie nie jest modelem drogim na rynku, kierowca dodatkowo może poprawić stosunek ceny do wartości. Jak? Wybierając model Captur TCe 100 LPG. Wariant kosztuje 75 900 złotych. Tak skonfigurowane Renault przyspiesza do pierwszej setki w 13 sekund. Spalanie w cyklu mieszanym oscyluje w granicy 8 litrów. A to oznacza, że koszt pokonania 100 kilometrów to jakieś... 16 złotych.

Test: Renault Captur Intens TCE 130 EDC - i czego więcej potrzeba?

Dacia Logan 0.9 TCe LPG 90 KM

Dacia Logan 0.9 TCe 2013

Nowa Dacia Logan powoli zaczyna zaglądać do polskich salonów. Tak naprawdę okazją jest jednak dopiero zakup poprzednika. Powód? Samochód cennikowo kosztuje 42 400 złotych - i to już z instalacją LPG! A jako że model jest wyprzedawany, kierowca może liczyć na dodatkowy pakiet korzyści - np. rabat, darmowe ubezpieczenie czy opony zimowe. Dodatkowe zalety? 3-cylindrowy, 90-konny silnik 0.9 TCe rozpędza liftbacka do setki w 11 sekund. Średnie spalanie wynosi nieco ponad 6 litrów. Pokonanie 100 kilometrów to wydatek na poziomie 12 - 13 złotych. A do dyspozycji kierowcy i pasażerów pozostaje 510-litrowy bagażnik!