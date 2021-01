Twórcy CarVertical postanowili sprawdzić, dla których modeli samochodów kierowcy w Polsce między styczniem a grudniem 2020 roku najczęściej sprawdzali historię w bazie danych. I choć nie każde zapytanie musiało zakończyć się zakupem, pokazuje pewne trendy obowiązujące na rynku polskim.

Najpopularniejsze modele samochodów w Polsce: oto Top 5!

Najpopularniejsze modele samochodów w Polsce Najpopularniejsze modele samochodów w Polsce wg. CarVertical Źródło: Materiały prasowe CarVertical

Audi A4 - 3,63% wszystkich raportów o historii

Niekwestionowany zwycięzca w rankingu raportów o najczęściej wyszukiwanych autach używanych to Audi A4. Jest to następca Audi 80, zaliczany do segmentu D. To znakomite auto z koncernu VW jest cenione przede wszystkim za niezawodność – tak ważną na polskich drogach. Nie tylko niemiecka solidność jest tu jednak warta wzmianki. Samochód ten ma mocne osiągi i zdecydowanie sportowy charakter, dzięki czemu w wersjach rajdowych występuje nawet w zawodach wyścigowych. Ta seria jest produkowana od 1994 roku, a najczęściej wyszukiwane Audi A4 przez klientów poszukujących raportów pochodziły z roczników 2008, 2009, 2013 – co odpowiada czwartej generacji.





Volkswagen Passat - 2,84% wszystkich raportów o historii

Volkswagen Passat to samochód, który zadebiutował w 1973 roku. Auto trzykrotnie zdobyło laur Europejski Samochód Roku, co jest świetną rekomendacją dla kierowców. Co ciekawe, to właśnie pod tą nazwą znamy go w Polsce czy w Niemczech. W innych krajach samochód ten sprzedawany jest pod takimi nazwami, jak Corsar, Dasher czy Santana. Choć auto to być może nie zdobędzie nagrody za najciekawszy design i oryginalne rozwiązania, to właśnie fakt, że Passaty są całkiem nudne sprawił, że podobają się wszystkim. Ten model jest uznawany za jedne z najpopularniejszych niemieckich samochodów w historii To auto jest produkowane w dziesięciu fabrykach na trzech kontynentach. Do tej pory Passatów sprzedało się na całym świecie niemal 30 milionów. Potwierdzają to raporty carVertical. Wykazują one, że najczęściej wyszukiwane raporty dotyczące samochodów tej marki odnoszą się do roczników 2006, 2009, 2016.

Volkswagen Golf - 2,84% wszystkich raportów o historii

Golfa znajdziemy na wszystkich polskich drogach. To auto dla klienta mniej zasobnego albo po prostu takiego, który nie lubi przepłacać. Golfy nie mają mocnych osiągów i oferuje się je nawet z tak małym silnikiem jak 1.0 TSI. Sprawia to jednak, że nie palą zbyt wiele. Są więc traktowane jako auta tanie w eksploatacji, a także ekologiczne. Dlatego właśnie ten masowo produkowany samochód jest chętnie sprawdzany w raportach carVertical. Golfy znajdziemy w wielu różnych wersjach i obecnie produkuje się już ich ósmą generację. Według analityków carVertical, najpopularniejsze roczniki Volkswagena Golfa to 2008, 2009 i 2010.

BMW Serii 3 - 2,66% wszystkich raportów o historii

BMW z tej serii to znakomity i sprawdzony samochód klasy średniej, produkowany od 1975 roku, obecnie w siódmej generacji. Liczba nagród jakie przyznano tej serii aut jest po prostu zbyt długa, ab ją tu wymieniać, a ten samochód na przestrzeni lat zdobył kilkadziesiąt wyróżnień. BMW Serii 3 produkowane jest w bardzo wielu wersjach. Na rynku aut używanych znajdziemy kabriolety, sedany, coupe, czy pięciodrzwiowe hatchbacki. Można nawet zaopatrzyć się w wersję sportową M3, posiadającą potężny silnik o pojemności 3.0 – to coś dla fanów dużych przyspieszeń. Według producenta, jest to najlepiej sprzedający się model samochodu tej marki. Odpowiada on za nawet 30% sprzedaży aut rocznie. Najpopularniejsze samochody używane tej marki według carVertical pochodzą z roczników 2006, 2007 i 2008.

BMW Serii 5 - 2,30% wszystkich raportów o historii

Doceniający luksus i wygodę jazdy kierowcy często wybierają BMW Serii 5. Jest to auto, które można zaliczyć już do kategorii limuzyn należących do segmentu średniego bądź wyższego. Ta seria zadebiutowała już w 1972 roku, a aktualnie jest dostępna w siódmej generacji. Te auta początkowo produkowano jedynie w wersji sedan, następnie w wersji touring, a obecnie na rynku można znaleźć auta pięciodrzwiowe fastback. Ich osiągi są bardzo imponujące: nawet 250 kilometrów na godzinę, z przyspieszeniem do 100 km/h nawet w niecałe 5 sekund. Co ciekawe, mimo tak imponujących parametrów, BMW Serii 5 nie muszą wcale dużo palić, przynajmniej w niektórych wersjach. Biorąc pod uwagę ilość wyszukiwań raportów carVertical, najpopularniejsze wśród kierowców roczniki Serii 5 to 2004, 2005 i 2007.

Najpopularniejsze modele aut w Polsce: podsumowanie

Niekwestionowanym zwycięzcą w opracowanym na podstawie raportów carVertical rankingu najpopularniejszych aut używanych są samochody niemieckie. Polscy kierowcy cenią je za niezawodność, dobre parametry i niewysoki koszt użytkowania. Samochody takie, jak BMW Serii 3 i 5 albo Audi A4, nie psują się łatwo. To sprawia, że są znakomitym wyborem dla osób, które chcą taniej kupić używany samochód o większym przebiegu. Życzymy szerokiej drogi i wielu kilometrów bez awarii!

Źródło: Materiały pasowe CarVertical