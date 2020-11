Cofnięty licznik w samochodzie - badanie carVertical

Czemu sprawdzać przebieg samochodu?

Każdy wyprodukowany pojazd posiada licznik przebiegu, który wskazuje ile mil lub kilometrów przejechał dany w całym okresie jego eksploatacji. Odczyt z licznika odzwierciedla zużycie każdego samochodu. Często jednak kierowcy przestawiają licznik, co w przypadku zakupu takiego auta ostatecznie prowadzi do nieprzewidywalnych kosztów dodatkowych. Samochód w ciągu zaledwie kilku sekund może zmienić swój przebieg nie do poznania. Na przykład, auto, w którym cofnięto licznik o 100 000 km po zakupie może być bardzo nieprzewidywalne i kosztowne w utrzymaniu. Na pewno będzie też je trudniej sprzedać w przyszłości.

Metodologia badawcza

carVertical, czyli firma, która sprawdza historię samochodów po numerze VIN, przeprowadziła badania, aby dowiedzieć się, w których samochodach najczęściej przestawia się licznik. Dane te zostały zebrane z własnej, obszernej bazy danych carVertical. Lista przedstawia procentowy udział samochodów z cofniętymi licznikami według modelu – w porównaniu ze wszystkimi analizowanymi modelami samochodów.





W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od października 2019 do października 2020) przeanalizowanych zostało ponad pół miliona raportów. carVertical zebrał dane z różnych rynków na całym świecie, w tym z takich krajów, jak: Polska, Rumunia, Węgry, Francja, Słowenia, Słowacja, Czechy, Łotwa, Bułgaria, Ukraina, Serbia, Niemcy, Chorwacja, Rosja i Stany Zjednoczone.

Top 15: Cofniety licznik w aucie - jakie modele najczęściej przechodzą korektę?

Oto lista najczęściej używanych modeli samochodów z cofniętym licznikiem. Nabywcy samochodów używanych zawsze powinni sprawdzić ich przebieg online przed przystąpieniem do transakcji.

Poniższe wyniki pokazują, że to w niemieckich pojazdach najczęściej przestawia się licznik. Inną ciekawą obserwacją jest segmentacja samochodów. Samochody z segmentu Premium są znacznie częściej poddawane temu zabiegowi niż samochody klasy ekonomicznej. W luksusowych samochodach BMW serii 7 i X5 też bardzo często przestawia się licznik. Oznacza to, że nabywcy luksusowych samochodów mogą mieć duże problemy finansowe, jeśli zakupiony przez nich samochód był przedmiotem oszustwa związanego z przebiegiem.

Cofnięty licznik a wiek samochodu

Jednym z kluczowych czynników decydujących o przebiegu samochodu jest jego wiek. W starszych autach zazwyczaj częściej przestawia się licznik. Badanie wykazało, że większość wycofywanych z eksploatacji samochodów klasy Premium jest starsza od samochodów klasy ekonomicznej.

Jak wynika z danych, starsze samochody klasy Premium są najbardziej narażone na oszustwa związane z przebiegiem. W najpopularniejszych autach BMW przestawia się licznik, gdy mają od 10 do 15 lat. W modelach Mercedes-Benz klasy E w latach 2002-2004 zwykle obserwuje się zdecydowanie mniejszy przebieg niż rzeczywisty.