Najczęściej kupowane auta używane: czy Polacy wybierają marki bezawaryjne?

Jak widać, najbardziej niezawodne marki (TOP5) zdecydowanie nie są najpopularniejszym wyborem przy zakupie używanego samochodu. Czym to jest spowodowane? Często zdarza się, że kupujący nie zwracają uwagi na rankingi niezawodności marek i kierują się np. panującą modą.





Bywa też tak, że już wcześniej mieli różne doświadczenia z innymi markami i chcą ją zmienić lub po prostu ufają producentowi danego auta na podstawie opinii innych użytkowników tej marki samochodów.

Są również osoby, które mają już w rodzinie jedno auto danej marki i są z niej zadowoleni, dlatego kupują kolejny pojazd od tego samego producenta. Króluje tu BMW, AUDI, Volkswagen, Mercedes oraz Ford.

Jest to też związane z tym, że na rynku europejskim niemieckie marki samochodów, pomimo licznych awarii swoich modeli, cieszą się dobrą opinią i zaufaniem klientów. Natomiast samochody marek japońskich i koreańskich nie są jeszcze na tyle silne wśród samochodów używanych, by zagrozić pozycji TOP 5 najczęściej kupowanych pojazdów z drugiej ręki.

Czy rynek samochodów używanych jest wiarygodny?

Należy podchodzić zawsze z odrobiną dystansu i braku pełnego zaufania do wiarygodności rynku samochodów używanych. Jest to spowodowane przede wszystkim różnymi nieprzyjemnymi doświadczeniami, jak również opiniami znajomych oraz innych niezadowolonych klientów, którzy zakupili używane auto, które nie spełniło ich oczekiwań, a dodatkowo naraziło na niepotrzebny stres i koszty.

Poniżej prezentujemy procentowe zestawienie przypadków cofania licznika dla każdej marki samochodu:

Podsumowanie:

Biorąc pod uwagę to, że każdy chce jeździć sprawdzonym i bezawaryjnym samochodem, zdecydowanie warto zajrzeć do rankingu niezawodności aut używanych, zanim podejmiemy decyzję o zakupie konkretnej marki i modelu. Pozwoli nam to uniknąć nieprzyjemności związanych z dodatkowymi wydatkami na naprawę auta oraz oszczędzi niepotrzebnych nerwów przez często psujące się podzespoły naszego samochodu. Niezawodne auta to takie, które oczywiście nie są niezniszczalne, bo takie nie istnieją, ale takie, które potencjalnie najrzadziej się psują. Dzięki rankingowi możemy dowiedzieć się, które marki aut używanych będą pod tym względem dla nas najlepsze.

Źródło: Materiały prasowe carVertical