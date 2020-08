Jak sprawdzić, czy samochód nie był kradziony?

Jak sprawdzić, czy samochód nie był kradziony?

Zakup używanego samochodu bardzo często może przyprawić chętnego kupca o zawrót głowy. Każdy, kto chce nabyć używane auto musi liczyć się z tym, że będzie musiał sprawdzić mnóstwo ofert, przeczytać wiele ogłoszeń i na końcu wybrać najlepszą propozycję. Zanim jednak udamy się do sprzedawcy, aby obejrzeć auto i odbyć jazdę testową, warto wcześniej skorzystać z wyszukiwarki numeru VIN, aby sprawdzić dokładnie historię pojazdu oraz to, czy wybrany samochód nie był kradziony. W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

Jak sprawdzić auto przed kupnem?

Nikt z nas nie chce kupować przysłowiowego “kota w worku”, dlatego przed zakupem auta warto sprawdzić pochodzenie i historię auta, które nas interesuje. Jedną z najpopularniejszych metod weryfikacji samochodu używanego jest sprawdzenie jego historii za pomocą numeru VIN, które każde auto ma wypisane w dowodzie rejestracyjnym oraz na nalepce bądź grawerze wewnątrz auta. Warto też poprosić o numer karty pojazdu. Tam możemy zobaczyć kto był wcześniej właścicielem auta, które chcemy nabyć oraz przez jaki okres go użytkował, a także ilu właścicieli lub współwłaścicieli posiada.





Należy pamiętać, że obowiązkiem kupującego jest wcześniejsze sprawdzenie, czy auto nie było kradzione, dlatego nie warto decydować się na szybki zakup tylko na podstawie kuszącej ceny. Trzeba mieć ograniczone zaufanie do sprzedawcy, by przez przypadek nie zostać oskarżonym o paserstwo lub działanie w złej wierze. Tak się stanie, gdy nabędziemy samochód pochodzący z kradzieży.

Zobacz również: Co to jest numer VIN i gdzie go szukać?

Co to jest VIN?

Numer VIN (ang. Vehicle Identification Number) to indywidualny numer auta nadany przez producenta i składający się z 17 znaków. Każdy producent posiada swoje własne przypisane do swojej marki oznaczenie. Dzięki określonemu standardowi nadawania autom numeru VIN, możemy bez problemu sprawdzić z jaką marką, typem i modelem auta mamy do czynienia. Z opisu znaków numeru VIN możemy też dowiedzieć się ilu drzwiowe jest auto, a także jaki ma typ nadwozia oraz w którym roku było wyprodukowane.

Numeru VIN powinniśmy szukać w trzech miejscach:

na tabliczce znamionowej auta

w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

w karcie pojazdu

Należy pamiętać o tym, że numer VIN musi być czytelny na wszystkich wyżej wymienionych miejscach. Jeśli tak nie jest lub jeśli numer VIN z dowodu nie zgadza się z tym co widzimy na tabliczce znamionowej auta, od razu powinna nam się zapalić czerwona lampka ostrzegawcza i powinniśmy natychmiast zrezygnować z zakupu takiego pojazdu, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo kupienia auta skradzionego lub co gorsza “przerobionego” pod sprzedaż.