Top 5: Te auta są warte swojej ceny! Najlepsze oferty w Polsce!

Dacia Duster to najchętniej kupowany fabrycznie nowe samochód w Polsce w roku 2019 wśród klientów prywatnych. Popularność rumuńskiego crossovera jest powodowana przez kilka czynników. To przestronne auto rodzinne, które ma zwiększony prześwit, muskularne nadwozie, ładną stylizację i kosztuje w wersji bazowej zaledwie 41 900 złotych. Tak, skonfigurowany w ten sposób pojazd nie posiada klimatyzacji, ale korzysta z napędu 100-konnego, doładowanego benzyniaka i jest... fabrycznie nowy! To prawdziwy hit.

Oczywiście modele Access nie są najczęściej wybierane przez kierowców nad Wisłą. Ci dużo częściej decydują się na wersje Comfort. W tym przypadku standard poszerza się m.in. o klimatyzację, elektrycznie regulowane szyby z tyłu, światła przeciwmgłowe oraz radio dające możliwość odtwarzania plików MP3. Cennik Dacii Duster Comfort startuje od nadal wybitnie rozsądnych 56 100 złotych.

Fiat Tipo

W roku 2015 Fiat wykonał duży krok naprzód. Nie był to jednak krok w wyścigu technologicznym, a w walce o europejskiego klienta. O czym mowa? Oczywiście o prezentacji Fiata Tipo. Auto było reklamowane hasłem: nowy duży Fiat w cenie Fiata Pandy. I było ono trafione z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że odnosiło się do głęboko zakorzenionej w Polakach tradycji PRL-owej motoryzacji. Po drugie Tipo było i jest naprawdę tanie.

Jakie są zalety Fiata Tipo? Model w wersji sedan rozmiarami odpowiada autom segmentu C, mieści cztery dorosłe osoby i oferuje bagażnik o pojemności 520 litrów. Dodatkowo wersja bazowa ma i klimatyzację, i radio, i pakiet elektryczny, a do tego kosztuje obecnie tylko... 44 900 złotych. Napęd? Pod maską pracuje 1.4-litrowy, wolnossący benzyniak o mocy 95 koni mechanicznych. Przyspieszenie do pierwszej setki trwa 11,5 sekundy. Główną wadą Tipo jest niska jakość materiałów wykończeniowych. Tylko przy tej cenie czy to tak właściwie wada?

Kia Stonic

Być może Kia Stonic ma dość dyskusyjną urodę. Jednego autu nie da się jednak odmówić. To naprawdę zmyślny, miejski crossover, który dodatkowo został atrakcyjnie wyceniony przez Kię. Za auto trzeba zapłacić 59 990 złotych. Ważne jest jednak to, co kierowca w tej cenie otrzymuje. Zaletą auta jest wysoki poziom wyposażenia standardowego. Bez dopłaty Stonic posiada 6 poduszek powietrznych, manualną klimatyzację, radio z 7-calowym ekranem dotykowym i 17-calowe obręcze aluminiowe. Co więcej, samochód w pakiecie otrzymuje też 7-letnią gwarancję producenta!