Historia pojazdu w CEPiK. Jak ją sprawdzić i co można się dowiedzieć?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców została utworzona na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym z roku 1997. Niestety przez wiele lat była po pierwsze tworem wyłącznie fikcyjnym, a po drugie bazą zawierającą wiele błędów. Dziś można powiedzieć, że CEPiK jest na dobrej drodze do osiągnięcia pełnej funkcjonalności. A to daje kierowcy dość ważne narzędzie wspierające go podczas zakupu pojazdu używanego. Co to oznacza? Kupujący ma możliwość sprawdzenia historii serwisowej auta, a konkretnie historii rejestracji, badań technicznych oraz może podejrzeć aktualny przebieg.

Historia pojazdu w CEPiK - zawsze jest… bezpłatna!

Historia pojazdu w CEPiK jest całkowicie bezpłatna - należy o tym pamiętać! Adresem, pod którym uzyskuje się dostęp do danych jest https://historiapojazdu.gov.pl. Tym samym kierowcy powinni uważać na wszystkie te strony, które przed uzyskaniem informacji o samochodzie proszą o wniesieni opłaty za pomocą sms-a czy przelewu internetowego. To klasyczne oszustwo i podszywanie się pod CEPiK! Poza tym do uzyskania informacji o pojeździe kupujący nie potrzebuje zbyt dużej ilości danych. Wystarczy uzyskanie od sprzedawcy numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia VIN oraz daty pierwszej rejestracji.

Raport wygenerowany przez CEPiK zawiera w pierwszej kolejności pakiet najważniejszych danych. Pokazuje informacje o pojeździe, jednostce napędowej czy podstawowe dane techniczne. Poza tym baza wskazuje czy samochód posiada ważne badanie techniczne i polisę ubezpieczenia OC, jaki jest przebieg wykazany podczas ostatniej wizyty w stacji kontroli pojazdów oraz informuje o tym czy auto nie znajduje się w ewidencji jako kradzione. Na pierwszej stronie raportu zawarte są też dane dotyczące daty wydania aktualnego dowodu rejestracyjnego, daty wydania karty pojazdu oraz świadectwa homologacji.

Historia pojazdu w CEPiK - oś czasu to baza informacji!

Historia pojazdu w CEPiK daje też dostęp do tzw. osi czasu. Na niej zaznaczone są wszystkie informacje zawarte w bazie na temat konkretnego samochodu. Przykład? Oś posiada naniesione dane dotyczące daty produkcji, pierwszej rejestracji, poszczególnych badań technicznych (wraz z przebiegiem i datą ich ważności), ewentualnych zmian właściciela czy wprowadzenia współwłaścicieli oraz np. zgłoszenia kradzieży pojazdu. Warto pamiętać o tym, że informacje dotyczące przebiegu są wprowadzane do systemu CEPiK przez diagnostów dopiero od roku 2014. Wcześniejsze wpisy takich danych nie będą zatem zawierać.

Historia pojazdu w CEPiK może stanowić dla kupującego niezwykle ważną informację. W pierwszej kolejności pozwoli sprawdzić czy sprzedający nie oferuje np. samochodu kradzionego. Wykrycie takiego pojazdu powinno być jednoznaczne ze zgłoszeniem sprawy na policję! Poza tym na podstawie danych wygenerowanych w raporcie kierowca ma szansę ocenić prawdziwość słów sprzedającego. Może sprawdzić czy ten nie kłamał np. podając ilość poprzednich właścicieli oraz czy np. nie „zoptymalizował” przebiegu w pojeździe. W przypadku samochodów posiadający instalację LPG, można też sprawdzić kiedy odbył się montaż układu zasilającego.