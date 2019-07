Jaki leasing wybrać? Poradnik przedsiębiorcy

Na co zwrócić uwagę wybierając leasing?

Wybór leasingu może przyprawić o zawrót głowy. Różne rozwiązania i opłaty mogą napełnić niepokojem nawet najbardziej doświadczonego przedsiębiorcę i jego dział finansowy. Dlatego też należy pamiętać o kilku podstawowych aspektach. Są nimi:

rodzaj leasingu (operacyjny czy finansowy),

ogólne warunki finansowe leasingu (waluta, wpłata),

okres trwania,

firma leasingowa.

Leasing operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny to rozwiązanie, kiedy przedmiot leasingu jest amortyzowany przez leasingodawcę. Taka zasada pozwala leasingobiorcy na wrzucenie wszystkich opłat związanych z leasingiem w swoje koszty firmowe. To właśnie dlatego jest on najbardziej popularny i chętniej wybierany niż leasing finansowy. Są jednak sytuacje, kiedy lepiej wybrać leasing finansowy. Sprawdzi się on, kiedy odliczenie VAT-u ma być przeprowadzone oraz jeżeli przedsiębiorca od początku chce być właścicielem samochodu. Rozwiązanie w postaci leasingu finansowego będzie korzystniejsze także wtedy, gdy przedmiot leasingu ma inny VAT niż 23%. Planowanie spłacenia leasingu szybciej niż trwa 40% okresu amortyzacji, także powinno być wskazaniem do wyboru leasingu finansowego.

Wysokość wpłaty i waluta leasingu

Rozważając daną ofertę leasingu, koniecznie trzeba sprawdzić wysokość wpłaty inicjacyjnej. Te wyższe niż 10% raczej powinny być alarmujące, bo są zazwyczaj bezpodstawne. Oczywiście warto rozważyć ją np. w przypadku wolnych środków i chęci uzyskania tarczy podatkowej lub prowadzenia niedawno otwartego interesu. Wówczas wyższa wpłata będzie zabezpieczeniem dla instytucji leasingującej i zwiększy szanse podmiotu na uzyskanie zgody na umowę leasingową. W innych przypadkach lepiej unikać wpłaty inicjacyjnej. Finansowanie jest realizowane w dwóch walutach: PLN lub EUR. Ostatni wybór może okazać się ryzykowny z uwagi na wahania kursów.

Okres Leasingu

Leasing powinien trwać tak długo, jak planowany okres użytkowania auta. Jednak należy pamiętać, że krótki okres leasingu może bardzo obciążyć budżet firmy. Wykup zazwyczaj stanowi niewielką część wartości samochodu, co spowodowane jest tym, że to jedyna opłata, której nie można rozliczyć w ramach kosztu prowadzenia działalności.

Firma leasingowa

Wybierając firmę leasingową, warto wybrać taką, która ma doświadczenie, ale przede wszystkim zapewni korzystną ofertę. Dlatego przed wyborem konkretnej instytucji, koniecznie trzeba porównać kilka ofert leasingu przygotowanych przez różne firmy.

Materiał firmy CLS