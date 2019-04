Komu opłaca się leasing? Sprawdź!

Jest wiele sposobów na sfinansowanie zakupu firmowego auta, a jednym z nich jest wzięcie go w leasing. Mało którego przedsiębiorcę stać bowiem na powiększenie firmowej floty o dobrej jakości pojazdy za gotówkę. Wzięcie kredytu zazwyczaj odpada dlatego, bo często jest po prostu nieopłacalne. Czy to oznacza, że leasing ma same zalety? Niestety nie. Z drugiej strony w przypadku większości przedsiębiorców zalety przewyższają wady. Kiedy leasing jest zdecydowanie nieopłacalny? Głównie w przypadku klientów indywidualnych. A główną wadą jest brak możliwości dokonywania odliczeń od podatku.

reklama reklama



Kiedy warto zdecydować się na leasing?

Polski rynek wtórny jest pełen aut. Kupujący może zdecydować się na model tańszy lub droższy - wszystko zależy od jego preferencji i możliwości. Problem polega jednak na tym, że w przypadku auta z drugiej ręki nabywca nigdy nie otrzyma gwarancji bezawaryjności. A to może utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej. Jaka jest zatem alternatywa? Przedsiębiorca może kupić pojazd nowy. W takim przypadku na przeszkodzie może stanąć jednak cena, a konkretnie nadmierna cena. Wysoki koszt zakupu właściciel firmy może jednak starać się niwelować. A wszystko za sprawą leasingu.

Finansowanie zakupu sprawia, że cena auta rozbija się na korzystne raty, których przedsiębiorca wcale tak mocno nie odczuwa w comiesięcznym rachunku zysków i strat. Poza tym leasing jest dużo łatwiej uzyskać od kredytu, a do tego nie wlicza się on do obciążeń firmy. To oznacza, że nie wypływa na wysokość zdolności kredytowej podczas analizowania sytuacji finansowej firmy przez bank na drodze procesu uzyskiwania kredytu inwestycyjnego. Ostatnia zaleta dotyczy możliwości rozliczania wydatków. W przypadku leasingu koszt uzyskania przychodu stanowią wszystkie wydatki eksploatacyjne. Leasing tak naprawdę ma jedną wadę. Wymaga wpłaty własne, która na ogół jest określona na 20 proc. wartości pojazdu.

Chcę wziąć auto w leasing. I co dalej?

Duża ilość zalet sprawia, że leasing cieszy się rosnącą popularnością. A jako że rośnie sam rynek, rośnie także i konkurencja na nim. W Polsce pojawia się coraz większa ilość firm leasingowych, a oferty stają się coraz bardziej atrakcyjne. Jak jednak konkretnie wygląda proces starania się o uzyskanie finansowania zakupu pojazdu? Konieczne jest zawarcie umowy z leasingodawcą oraz określenie czasu jej obwiązywania i wysokości raty leasingowej.

W skład raty leasingowej wchodzą odsetki i prowizje oraz ewentualne koszty dodatkowe - np. w postaci opłat za serwisy, ubezpieczenie czy wymianę opon. Konieczne jest także ustalenie procentu wartości leasingowanego auta, czyli kwoty za którą leasingobiorca będzie mógł kupić pojazd na własność po zakończeniu umowy. Wyznaczenie raty finalnej nie oznacza jednak, że klient jest zobligowany do wykupu auta. Po zakończeniu trwania umowy może go równie dobrze oddać i podpisać umowę na kolejny.

Materiał firmy CLS