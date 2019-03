Jak sfinansować zakup samochodu - gotówka, leasing, kredyt czy pożyczka?

Zakup za gotówkę



Osoby, które posiadają dostateczną ilość gotówki nie powinny mieć żadnego problemu. To zdecydowanie najprostszy sposób, który pozwala nam sporo zaoszczędzić. Unikniemy wszelkich dodatkowych opłat. Wystarczy, że znajdziemy wymarzony samochód, zapłacimy za niego i odjedziemy. Oszczędzimy sobie wielu formalności np. związanych z wypełnianiem wniosku kredytowego. Ponadto wszystko możemy załatwić "od ręki". Nie musimy oczekiwać na decyzję banku, czy też firmy leasingowej. Zaletą jest także to, że nie mamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o użytkowanie pojazdu.



Oczywiście nie każdy posiada wystarczającą ilość środków, aby zakupić auto. Nawet, jeśli posiadamy oszczędności, to musimy zastanowić się, czy chcemy wydać wszystko na samochód. W życiu może zdarzyć się wiele niespodziewanych wydatków, a pozbycie się całej zgromadzonej przez lata gotówki wydaje się być nierozsądne.

reklama reklama

Kredyt samochodowy



Kredyt samochodowy to pierwsze, co przychodzi nam do głowy w sytuacji, gdy chcemy nowe auto, a nie mamy pieniędzy. Na rynku znajdziemy sporo ofert tego typu, więc znalezienie najkorzystniejszej nie powinno stanowić wyzwania. Podczas porównywania ofert należy zwrócić uwagę czy kredyt przeznaczony jest na zakup nowego, czy też używanego pojazdu. Nie można również nie wspomnieć o wysokości wkładu własnego. W niektórych przypadkach maksymalna wysokość kredytu to 90 lub 80% wartości samochodu.



Okres kredytowania zależy od danego banku. Najczęściej jest to od roku do 20 lat. Należy także wspomnieć, że przed zaciągnięciem kredytu musimy zatroszczyć się o zabezpieczenia, takie jak np. cesja z polisy AC czy też zestaw rejestrowy. Musimy więc dokładnie przeanalizować warunki umowy.



Nie każda osoba może liczyć na kredyt samochodowy. Zwykle banki wymagają zaświadczenia o dochodach czy też faktury potwierdzającej dokonanie transakcji. Ponadto nasza historia kredytowa zostanie przeanalizowania. Jeśli w przeszłości zdarzyło nam się trafić do rejestru dłużników, to najprawdopodobniej bank nie zdecyduje się na podpisanie umowy.

Leasing



Leasing cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wielkim minusem tego rozwiązania jest to, że nie jesteśmy prawnym właścicielem auta. Pojazd należy do leasingodawcy, a my jedynie go użytkujemy. Do dyspozycji mamy zarówno nowe, jak i używane auta. Jest to rozwiązanie polecane przede wszystkim przedsiębiorcom. W wielu przypadkach istnieje możliwość wyeliminowania opłaty wstępnej, co zmniejsza ogólny koszt leasingu.



Niewątpliwą zaletą tej formy finansowania jest fakt, że nie musimy martwić się o stan techniczny pojazdu. Za naprawy i serwis odpowiada firma leasingowa. Ponadto po zakończeniu umowy możemy podpisać nową umowę i wymienić auto na lepszy model. W przypadku braku spłaty rat leasingodawca może zażądać oddania pojazdu - ma do tego prawo, gdyż to on jest właścicielem. Nierzadko istnieje możliwość wykupienia samochodu po zakończeniu okresu leasingowego, a nawet wcześniej. Leasing konsumencki przebiega na podobnych zasadach.

Pożyczka pozabankowa



Pożyczki pozabankowe to propozycja dla osób, które z różnych względów nie mogą liczyć na kredyt bankowy. Z tej formy finansowania korzystają najczęściej osoby bez udokumentowanych dochodów, posiadające długi, czy też komornika. W takim przypadku zabezpieczeniem jest zwykle samochód. Kwota pożyczki zwykle wynosi 60-85% wartości pojazdu. Może jednak zdarzyć się tak, że podmiot udzielający pożyczek nie będzie wymagał żadnego wkładu własnego. Pożyczka pod zastaw jest dostępne niemal dla każdego. Nawet, jeśli nasza historia kredytowa nie jest zbyt korzystna, to nie musimy obawiać się odmowy.

Materiał firmy CLS