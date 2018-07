Używane auta hybrydowe - który model warto kupić?

Pierwszy samochód hybrydowy powstał dokładnie 118 lat temu. Automobil o napędzie spalinowo-elektrycznym zaprezentował w 1900 roku Ferdynard Porsche na Wystawie Światowej w Paryżu - tyle historii. Cały świat i tak kojarzy jednego producenta i model – mam na myśli Toyotę Prius I generacji, która w 1997 roku rozpoczęła od nowa erę aut hybrydowych. W 1999 roku na rynek weszła także Honda z modelem Insight, ale dziś mało kto o niej pamięta.

W tamtych czasach pomysł na posiadanie hybrydy był uznawany za fanaberię. Niskie ceny paliw i kontrowersyjny wygląd znacznie ograniczały liczbę chętnych na pojazdu o ekologicznym charakterze. Wtedy jeszcze nie zdawano sobie sprawy, jak szybko rynek motoryzacyjny się zmieni na przestrzeni kolejnych pięciu lat. Wraz z przyjściem nowej dekady i wzrostem cen paliw, zainteresowanie hybrydami systematycznie wzrastało. Naturalnie najwięcej zasług w promowaniu tego rodzaju napędu ma Toyota, która wylansowała kolejną generację Priusa wśród hollywoodzkich gwiazd.

reklama reklama

Hybrydy – czy warto kupić?

Nowe hybrydy znakomicie spełniają swoją rolę, ale jak znoszą próbę czasu? Jak zawsze wszystko zależy od eksploatacji samochodu – np. rzadka jazda przyśpiesza zużycie akumulatorów, dlatego ten napęd jest stworzony do jazdy w dużych aglomeracjach miejskich. Dobrze utrzymane, nawet kilkunastoletnie hybrydy, należą do jednych z najbardziej niezawodnych modeli na rynku. Wysoka jakość montażu, praktycznie bezobsługowy napęd, system odzyskujący energii, przyczyniający się zmniejszenia zużycia klocków i tarcz hamulcowych oraz sami użytkownicy nastawieni na spokojną i ekonomiczną jazdę.

Zobacz również: Przegląd najtańszych aut z napędem hybrydowym

Nawet w przypadku uszkodzenia akumulatorów, istnieje możliwość oddania ich do regeneracji (od 2000 do 4000 zł – popularne modele japońskich producentów), jednak musielibyśmy trafić na bardzo wyeksploatowany egzemplarz. Co ważne, w większych miastach nie brakuje wyspecjalizowanych mechaników, którzy podejmą się usunięcia usterek. W przeciwieństwie do coraz bardziej skomplikowanych jednostek wysokoprężnych, hybrydy stanowią konkurencyjną ofertę, także na rynku samochodów używanych. Potwierdzają to taksówkarze, którzy upodobali sobie szczególnie Priusa albo Hyundaia IONIQ. Co więcej, nawet policjanci w Kijowie ich używają.

Na jednym z największych polskich portali ogłoszeniowych, do wyboru jest ok. 1500 tys. używanych hybryd. Niemal połowa pochodzi z naszego kraju. Najdroższe modele (np. BMW i8) kosztują niemal 400 tys. zł. Najtańsze nadające się do jazdy kupimy już od 18 tys. zł (Honda Civic VIII).