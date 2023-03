System operacyjny MB.OS. Autorskie rozwiązanie Mercedesa

System operacyjny MB.OS to nowa architektura typu chip-to-cloud, która będzie kluczowym elementem każdego przyszłego modelu z gwiazdą.

Skąd pomysł na własny system operacyjny MB.OS?

Mercedes-Benz szczegółowo przedstawił swoje plany jako architekta autorskiego systemu operacyjnego MB.OS, który zostanie wprowadzony w połowie dekady wraz z nową platformą MMA (Mercedes Modular Architecture). Producent projektuje i opracowuje MB.OS we własnym zakresie, ponieważ chce zachować pełną kontrolę nad relacjami z klientami, zapewnić prywatność danych oraz wykorzystać potencjał wyjątkowej integracji wszystkich funkcji samochodu. Bazując na specjalnie stworzonej architekturze typu chip-to-cloud, MB.OS korzysta z kompleksowego dostępu do wszystkich domen pojazdu: inforozrywki, zautomatyzowanej jazdy, nadwozia i komfortu, samej jazdy oraz ładowania.

Firma stworzyła swój system operacyjny z uwzględnieniem standaryzacji dla całego portfolio samochodów oraz możliwości kompleksowej aktualizacji w celu szybkiego doskonalenia produktów, a także celowego otwarcia na wybranych partnerów. Podczas gdy Mercedes-Benz definiuje i kontroluje architekturę poprzez własną bazową warstwę osprzętu i oprogramowania, integracja wiodących graczy w branży technologicznej zaoferuje klientom dostęp do najlepszych w klasie usług, treści oraz funkcji.

Partnerem MB.OS będzie NVIDIA i Google

Do partnerów MB.OS należy już firma NVIDIA, która zapewnia swoje oprogramowanie, dane i specjalistyczną wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, a także system-on-chip Orin – wszystko w celu udoskonalenia wzorcowych systemów zautomatyzowanej jazdy na drugim i trzecim poziomie SAE. Warianty samochodów zostaną również wyposażone w nowej generacji czujniki, w tym LiDAR-y firmy Luminar. Co więcej, 22 lutego 2023 r. Mercedes-Benz ogłosił swoje najnowsze partnerstwo – długoterminową, strategiczną współpracę z Google na potrzeby opracowania i wdrożenia nowej generacji samochodowej nawigacji.

System operacyjny MB.OS a nawigacja

Mercedes-Benz będzie pierwszym producentem samochodów, który stworzy własną markową nawigację w oparciu o nowe samochodowe dane oraz możliwości nawigacji, jakie zapewnia platforma Google Maps, wbudowana w MB.OS. W ten sposób producent luksusowych aut chce zapewnić dostęp do wiodącej geoprzestrzennej oferty Google, w tym do informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz predykcyjnego, automatycznego wyznaczania tras.

System operacyjny MB.OS a rozszerzone funkcje wyszukiwania

To nie wszystko: aby dodatkowo wzbogacić wrażenia użytkownika, podczas postoju oraz trybu warunkowo zautomatyzowanej jazdy DRIVE PILOT na trzecim poziomie SAE (tam, gdzie jest to dozwolone) kierowcy będą mogli korzystać z wbudowanej w system informacyjno-rozrywkowy aplikacji YouTube. Ponadto Mercedes-Benz zapewni użytkownikom dostęp do usługi Google o nazwie Szczegóły miejsca (ang. Place Details), pomagając im znaleźć szczegółowe informacje o ponad 200 milionach firm i miejsc na całym świecie – w tym godziny otwarcia, zdjęcia, oceny oraz opinie.

System operacyjny MB.OS będzie zarządzać zasięgiem elektryków

System operacyjny MB.OS pozwoli też na precyzyjne i niezawodne zarządzanie zasięgiem samochodów elektrycznych, realizowane dzięki dostępowi MB.OS do wszystkich danych pojazdu, takich jak stan naładowania oraz zużycie energii. Akcentuje to strategiczne uzasadnienie łączenia autorskich aktywów z rozwiązaniami wybranych partnerów. Na przykład dzięki współpracy z Antstream MB.OS otworzy nowy wymiar rozrywki w dziedzinie gier w samochodzie. Z kolei samochodowe rozwiązania w zakresie wideokonferencji zostaną rozszerzone o popularne usługi Webex i Zoom.

Aktualizacja oprogramowania. Kolejny wyznacznik MB.OS

Technologiczna podstawa MB.OS dodatkowo poszerza możliwości aktualizacji oprogramowania. System operacyjny Mercedes-Benz oddziela osprzęt od oprogramowania, a w efekcie przyspiesza cykle innowacji, zwiększając elastyczność i szybkość aktualizacji. Wszystkie komponenty MB.OS będzie można w pełni skomunikować za pośrednictwem inteligentnej chmury Mercedes-Benz. Służy ona za bazę dla usług łączności przeznaczonych dla całej floty samochodów i pozwala Mercedes-Benz chronić dane klientów oraz z nich korzystać – w ten sposób firma zachowuje pełną kontrolę nad całą krytyczną infrastrukturą.

Kluczowym elementem MB.OS Mercedes me ID

Dzięki identyfikatorowi Mercedes me ID, który łączy wszystkie informacje dotyczące klienta – od zakupu i finansowania przez wizyty w serwisie aż po dane dotyczące płatności, producent zaoferuje nowe, bardziej spersonalizowane i jeszcze wygodniejsze usługi. Mercedes me ID pozwala klientom łączyć się ze swoim Mercedesem, personalizować ustawienia i profile oraz otrzymywać oferty dostosowane do ich konkretnych potrzeb.

MB.OS, czyli MB.CONNECT, MB.CHARGE i MB.DRIVE

Aby uprościć obsługę, spersonalizowane usługi i aktualizacje będą dostępne w trzech wygodnych pakietach: MB.CONNECT, MB.CHARGE oraz MB.DRIVE. Funkcje pojazdu, takie jak nawigacja, zdalna obsługa, ochrona 360°, rozrywka i komunikacja, a także wiele innych, zostaną połączone w pakiecie MB.CONNECT i będą aktualizowane za pośrednictwem aktualizacji bezprzewodowych.

Dzięki MB.CHARGE użytkownicy samochodów elektrycznych zyskają dostęp do elastycznych i atrakcyjnych taryf w zależności od tego, jakie przebiegi pokonują. Stałe stawki opłat oraz priorytetowy dostęp do stacji ładowania o wysokiej mocy Mercedes-Benz sprawią, że MB.CHARGE zapewni im maksymalną przejrzystość użytkowania. Z kolei dzięki MB.DRIVE klienci będą mogli wzbogacić funkcje zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę swojego samochodu.

Kiedy pojawi się system operacyjny MB.OS?

Prekursor MB.OS będzie dostępny już w nowej Klasie E, począwszy od 2023 r., wraz z trzecią generacją systemu MBUX. Nowy interfejs API MBUX-a dla systemu Android umożliwi instalowanie aplikacji innych firm, oferując lepsze wrażenia z użytkowania niż tradycyjny transfer zawartości smartfona na ekran w samochodzie.