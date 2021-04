Awaria maglownicy. I co wtedy?

Kierowcy zdążyli przyzwyczaić się do tego, że układ wspomagania kierownicy jest rynkowym standardem. Za jego sprawą koło kierownicy obraca się z niewielkim oporem nawet na postoju. Niestety w kilkuletnim aucie mogą pojawić się pierwsze nieszczelności w ramach maglownicy. I o ile kierowca wykryje je w codziennej, miejskiej eksploatacji, problem będzie niewielki. Po prostu umówi wizytę u mechanika. Co jednak gdy maglownica odmówi posłuszeństwa w czasie dalszego wyjazdu? Tu pojawia się problem.

Uszkodzenie maglownicy i wspomagania - objawy:

pojawienie się na tablicy zegarów kontrolki informującej o niskim poziomie płynu w układzie wspomagania,

ujawnienie niskiego poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym,

kierownica zaczyna się obracać z dużym oporem,

podczas kręcenia kierownicą pompa zaczyna hałasować.

Uszczelniacz do wspomagania to alternatywa dla… lawety!

W sytuacji, w której maglownica ulegnie awarii, kierowca tak właściwie powinien przerwać jazdę. Powód? Pojazd staje się mniej sterowny, a do tego prowadzący ryzykuje uszkodzenie pompy wspomagania układu kierowniczego. Niestety nie zawsze istnieje taka możliwość - bo nie każdy prowadzący ma np. assistance i może skorzystać z bezpłatnej lawety. Co wtedy? Istnieje możliwość stosowania środków doraźnych. A jednym z nich jest uszczelniacz do wspomagania.

Uszczelniacz do wspomagania: dodaj go do zbiorniczka i tyle

Jak działa uszczelniacz do wspomagania? To środek, który za sprawą specjalnych środków chemicznych rozprowadza się po układzie wspomagania, a następnie "zalepia" nieszczelności. Warto pamiętać o tym, że uszczelniacz do wspomagania może nie poradzić sobie z dużymi przeciekami - będzie bardziej skuteczny przy niewielkich. Jak się używa uszczelniacza do wspomagania? Dodaje się go do płynu wspomagania w zbiorniczku według instrukcji dołączonej do producenta.

Uszczelniacz do wspomagania. Ile kosztuje i gdzie go kupić?

Ile kosztuje uszczelniacz do wspomagania? Cena jest relatywnie niewielka. Za środek - w zależności od pojemności, producenta i sklepu - zapłacić należy od 16 do nieco ponad 30 złotych. Gdzie można kupić uszczelniacz do wspomagania? Najłatwiej będzie dostać produkt w sklepie motoryzacyjnym. Powinien pojawiać się jednak również na stacjach benzynowych oraz w niektórych marketach - z dobrze wyposażonym działem motoryzacyjnym.