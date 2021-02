Filtr kabinowy Toyota Yaris: gdzie się znajduje i jak go wymienić?

Wymiana filtra kabinowego: Toyota Yaris 1 - opis krok po kroku:

otwórz i wysuń schowek na rękawiczki, musisz go wysunąć z fabrycznych otworów technicznych,

w górnej części widoczny będzie tył filtra kabinowego Toyoty Yaris 1, osadnik jest umieszczony poziomo,

wyciągnij filtr kabinowy i wymień go na nowy, filtr posiada plastikową ramkę, przed montażem nowego osadnika należy ją oczyścić np. sprężonym powietrzem,

złóż całość w odwrotnej kolejności: tj. po montażu nowego filtra kabinowego załóż schowek na rękawiczki.



Wymiana filtra kabinowego: Toyota Yaris 2 - opis krok po kroku:

otwórz i wysuń schowek na rękawiczki, musisz go wysunąć z fabrycznych otworów technicznych,

w górnej części widoczny będzie tył filtra kabinowego Toyoty Yaris 2, osadnik jest umieszczony poziomo za czarną osłoną,

zdejmij osłonę, wyciągnij filtr kabinowy i wymień go na nowy, podczas zdejmowania osłony uważaj na jej zatrzaski,

złóż całość w odwrotnej kolejności: tj. po montażu nowego filtra kabinowego i zamknięciu osłony, załóż schowek na rękawiczki.



Wymiana filtra kabinowego: Toyota Yaris 3 - opis krok po kroku:

otwórz i wysuń schowek na rękawiczki, musisz go wysunąć z fabrycznych otworów technicznych, ale wcześniej odblokować zawias - po prawej stronie,

w górnej części widoczny będzie tył filtra kabinowego Toyoty Yaris 3, osadnik jest umieszczony poziomo za czarną osłoną,

zdejmij osłonę, wyciągnij filtr kabinowy i wymień go na nowy, podczas zdejmowania osłony uważaj na jej zatrzaski,

złóż całość w odwrotnej kolejności: tj. po montażu nowego filtra kabinowego i zamknięciu osłony, załóż schowek na rękawiczki.



Filtr kabinowy: co ile wymiana?

Co do zasady filtr kabinowy zwany również filtrem przeciwpyłkowym powinno wymieniać się raz w roku lub co 15 tysięcy kilometrów. Czasami warto jednak skrócić interwał. Stanie się tak głównie w przypadku, w którym samochód jest eksploatowany np. w warunkach mocnego zapylenia. Wtedy osadnik może się szybciej zapychać.

Zapchany filtr kabinowy oznacza nieprzyjemny zapach i możliwość parowania szyb w aucie.

Filtr kabinowy: ile kosztuje wymiana?

Ceny filtrów kabinowych do Toyoty Yaris startują już od kilkunastu złotych. Wymianę osadnika kierowca może wykonać we własnym zakresie. Nawet jeżeli się na to nie zdecyduje, ma możliwość poproszenia o pomoc mechanika. Sama wymiana nie powinna kosztować więcej niż 20 złotych.