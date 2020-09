Co musisz mieć w samochodzie jadąc na narty? Sprawdź naszą listę!

Zimowa aura, górskie otoczenie i jazda na nartach. To rzeczywistość wyjazdowa wielu Polaków w na przełomie roku. Bez względu na fakt czy wybiorą oni krajowy kurort, czy zagraniczny, powinni wiedzieć, że do wyjazdu własnym autem warto się dobrze przygotować co najmniej kilka dni wcześniej. Zatem co trzeba mieć w samochodzie jadąc na narty?