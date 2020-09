Obowiązkowe wyposażenie samochodu: mandat nawet do 500 złotych!

Standard obowiązkowego wyposażenia samochodów różni się w poszczególnych krajach. Jaki obowiązuje w Polsce? Nadwiślańskie przepisy nie stawiają zaporowych wymogów przed prowadzącymi. Tak naprawdę każdy pojazd musi być wyposażony wyłącznie w gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Właściciel samochodu, który nie dostosuje się do tego obowiązku, może zostać ukarany przez patrol policji. Braki dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu oznaczają mandat. Jak wysoki? To zależy od funkcjonariusza - kara może opiewać na kwotę od 20 do 500 złotych.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu: co jeszcze warto mieć?

Standard standardem. Są jednak elementy, które mimo wszystko warto mieć w pojeździe. Przykład? Dobrym pomysłem jest np. zakup dobrze wyposażonej apteczki - ta może się przydać w razie wypadku drogowego i potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. Poza tym z uwagi na bezpieczeństwo poruszania się w obrębie drogi w nocy warto mieć kamizelkę odblaskową, w starszych autach linkę holowniczą czy komplet zapasowych żarówek.