Przepisy wskazują, że każdy pojazd poruszający się po polskich drogach powinien zostać wyposażony w ważną gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy wyposażony w znak homologacji. Absolutnie milczą na temat apteczki. To jednak wynika w dużej mierze z niekonsekwencji ustawodawcy. W końcu choć kierowca nie musi mieć w aucie apteczki, jest zobowiązany do udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadku, którego stanie się świadkiem. A bez apteczki to może się stać niewykonalne...

Apteczka w samochodzie: obowiązkowa czy nie? To zależy!

Poza tym przepisy wskazują na pewien dualizm. Bo o ile apteczka nie jest obowiązkowa w samochodach osobowych, o tyle jej posiadanie jest obligatoryjne w takich pojazdach jak autobus, taksówka, samochód ciężarowy przewożący osoby czy pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania. Czy jednak kierowca mimo wszystko powinien ją mieć zawsze? Bez wątpienia tak. Chociażby dlatego, że nie stanowi dużego wydatku (kosztuje już kilkanaście złotych), a do tego może pomóc uratować ludzkie życie.





Apteczka w samochodzie: co powinna zawierać?