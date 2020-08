Gaśnica w samochodzie: legalizacja ma kolosalne znaczenie!

Prawo o ruchu drogowym nie pozostawia żadnych wątpliwości. Gaśnica jest w Polsce elementem obowiązkowego wyposażenia pojazdów. Jakie warunki musi spełniać? Tak naprawdę dwa. Po pierwsze powinna być skonstruowana w taki sposób, aby mieściła co najmniej 1 kilogram środka gaśniczego. Po drugie musi mieć aktualny okres legalizacji i gwarancji. Czym różnią się te terminy i co tak naprawdę oznaczają dla kierowców? Opowiemy o tym szerzej poniżej.

Gaśnica w samochodzie - legalizacja: jaki okres, jak ją przedłużyć?

W zależności od wymogów stawianych przez producenta gaśnicy, badanie legalizacyjne gaśnicy należy powtórzyć co rok lub dwa lata. Na czym ono polega? To nic innego jak przegląd techniczny. Całe szczęście legalizacja gaśnicy w samochodzie nie jest droga. Przeciętna cena za wykonanie usługi wynosi 5 złotych. Skąd tak niska cena? Decyduje o tym cena samej gaśnicy - nową można kupić w supermarkecie już za 20 - 25 złotych.





Gaśnica w samochodzie - okres gwarancji: ile wynosi i co oznacza?

Okresem gwarancji gaśnicy samochodowej określa się czas, w którym producent gwarantuje poprawną pracę mechanizmu i środka gaśniczego. Poprawność ta jest oczywiście gwarantowana pod warunkiem dochowania terminów przeglądów legalizacyjnych. Wyczerpanie okresu gwarancji - tj. zazwyczaj 3 do 5 lat od momentu wyprodukowania - oznacza mniej więcej tyle, że gaśnica powinna zostać wymieniona na nową.

Gaśnica w samochodzie - mandat wlepiany gdy...

Przepisy prawa mówią jasno, że mandat grozi za brak gaśnicy w samochodzie. Tym samym funkcjonariusze w czasie kontroli drogowej będą sprawdzać obecność mechanizmu, a nie okres legalizacji czy gwarancji. Oznacza to mniej więcej tyle, że po przekroczeniu jednego z nich, kierowca nadal nie zostanie ukarany mandatem karnym. Czy to dobra informacja? Pocieszająca, mimo wszystko prowadzący dla swojego bezpieczeństwa powinni dbać o ważność gaśnicy. W końcu nigdy nie wiadomo kiedy ta może się przydać. Mandat za brak gaśnicy może wynosić od 20 do 500 złotych.