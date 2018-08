Co może śmierdzieć w samochodzie?

Niemal każdy lubi zapach nowego samochodu zwłaszcza, jeżeli jest to luksusowe gran turismo obszyte wewnątrz najlepszą gatunkowo skórą i wykonane z najlepszej klasy materiałów – plastik plastikowi nierówny. Niektórzy producenci mają wysoce wyspecjalizowane osoby, które już na etapie projektowania i produkcji samochodu, kontrolują zapach niemal każdego elementu montowanego w środku. To powoduje, że naprawdę organoleptycznie czuć różnice pomiędzy „standardowymi” producentami, a klasą premium.

Zapach we wnętrzu wpływa na nasze samopoczucie i komfort jazdy. Przebywanie w nieświeżym wnętrzu na dłuższą metę może narazić pasażerów na dyskomfort oraz nasilić objawy chorób, np. alergików. Z tych powodów nie bagatelizujcie wszelkich pojawiających się zapachów, bo mogą mieć przeróżne źródła.

Zacznij od klimatyzacji

Poszukiwanie źródła nieprzyjemnego zapachu warto zacząć od układu klimatyzacji. W dzisiejszych czasach klimatyzacja stanowi niezbędne wyposażenie samochodu, bez którego sprzedaż samochodu jest praktycznie niemożliwa. Niestety, kierowcy zapominają albo oszczędzają na jej serwisowaniu. Zazwyczaj scenariusz wygląda tak, że przypomina się o „klimie” dopiero wtedy, gdy przestanie działać – wtedy zwykle jest już za późno na szybką i tanią naprawę.

O klimatyzację warto dbać nie tylko z powodów ekonomicznych, ale też zdrowotnych. Układ klimatyzacji to wymarzone miejsce dla wszelkiej maści grzybów i drobnoustrojów, które powodują nieprzyjemnych zapach. Regularne serwisowanie tego układu, tj. odgrzybienie, wymiana filtra kabinowego, wyczyszczenie parownika, jak i usunięcie zanieczyszczeń z podszybia pozytywnie wpłynie na atmosferę we wnętrzu.

Podłoga i tapicerka

Kolejnym źródłem nieprzyjemnego zapachu jest podłoga i tapicerka. Jeżeli we wnętrzu palono papierosy lub przewożono zwierzęta, charakterystyczny zapach trudno usunąć (np. dym papierosowy wsiąkający w dywaniki). Przede wszystkim, konieczne jest gruntowne wyczyszczenia wnętrza, wytrzepanie dywaników, umycie wszystkich szyb od wewnątrz i upranie całego wnętrza. W następnej kolejności warto użyć preparatu neutralizującego zapachy.

Maskowanie zapachu klasyczną choinką zapachową nie poprawi zapachu, tylko go zamaskuje.

Czujesz zapach zgnilizny i wilgoci, a szyby szybciej parują? Problem powinni znać głównie właściciele starszych samochodów po okresie zimowym, w których wilgoć gromadzi się we wnętrzu , np. przez niedrożne odpływy, nieszczelne uszczelki albo dziury w podłodze. Zawilgocone wnętrze nadaje się do prania i długiego suszenia. Nadmiar wilgoci można usunąć kupując profesjonalne pochłaniacze wilgoci (od ok. 150 zł) albo… żwirek dla kota za kilkanaście złotych. Żwirek ma duże możliwości absorpcyjne, dlatego znakomicie pochłania wodę i zapachy, docierając do wszystkich zakamarków we wnętrzu.