Filtr FAP: trwałość i technologia francuskiego DPF-a

Filtr FAP: efekt… norm emisji spalin

Technologia napędu wysokoprężnego jest rozwijana od wczesnych lat 90. W tym czasie ropniaki otrzymały nie tylko wtrysk common rail, ale też turbosprężarki oraz osprzęt oczyszczający ich spaliny. Dziś praktycznie nie da się kupić diesla bez filtra cząstek stałych. Co on robi? Zatrzymuje i utylizuje szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego elementy gazów wydechowych - węgiel w połączeniu z węglowodorami oraz tlenkami metali i siarki. Czemu filtr cząstek stałych stał się wyposażeniem standardowym? Bo wymóg taki nakładają m.in. nieustannie zaostrzające się normy emisji spalin.

Filtr FAP: to typ mokry czy suchy?

Filtr cząstek stałych dopala zgromadzoną w swoim wnętrzu sadzę na dwa sposoby. Po pierwsze odbywa się to pasywnie. Dzieje się tak wtedy, gdy samochód porusza się w trasie, silnik jest obciążony, a w układzie wydechowym panuje wysoka temperatura. Po drugie dopalanie filtra może być aktywne. Przy osadniku DPF aktywne czyszczenie oznacza podanie większej dawki paliwa. Przy filtrze FAP odbywa się poprzez obniżenie temperatury spalania sadzy - odpowiada za to płyn Eolys dodawany do paliwa.

Filtr FAP: awarie i trwałość

Filtr FAP ma sporą zaletę. Umożliwia np. przeprowadzenie procedury wypalenia sadzy nawet w sytuacji, w której auto porusza się w ruchu miejskim. Z drugiej strony prowadzący musi pamiętać o uzupełnianiu płynu Eolys oraz o tankowaniu do pełna. Środek jest bowiem dodawany do paliwa po zalaniu zbiornika paliwem, a komputer zazwyczaj przelicza jego ilość na cały bak. Poza tym filtr FAP ma z góry określony czas życia. Przeciętnie jego wymiana jest konieczna co 120 - 160 tys. kilometrów - w zależności od typu silnika i modelu samochodu. Powód? Gromadzi się w nim popiół zatykający porowaty wkład.

Filtr FAP: uważnie go eksploatuj!

Nowy filtr FAP kosztuje przeciętnie jakieś 3 - 4 tysiące złotych. I choć ma on interwał wymiany, czasami zdarza się, że ulega awarii wcześniej. Tak dzieje się np. wtedy, gdy kierowca eksploatuje silnik ze zużytymi wtryskiwaczami czy turbosprężarką. Te elementy mają szczególnie duży wpływ na stan filtra FAP!