Uszkodzony system AdBlue: popularne awarie układu SCR

System AdBlue i SCR: co dają?

System AdBlue i konwerter SCR są stosowane w dieslach w jednym celu. Chodzi o ograniczenie emisji spalin! W dodatkowym katalizatorze odbywa się redukcja szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi tlenków azotu - te rozpadają się na wodę, azot i dwutlenek węgla. W jak dużym stopniu są eliminowane? SCR usuwa nawet 80 - 90 proc. z nich.

Awarie systemu AdBlue - co może się popsuć?

System AdBlue połączony z konwerterem katalitycznym SCR ma raczej opinię jednego z bardziej bezawaryjnych układów montowanych we współczesnych dieslach. Z czego mimo wszystko wynikają jego usterki? Te na ogół są powodowane przez błędy popełniane przez kierowców. SCR uszkodzić można np. podczas tankowania - gdy prowadzący omyłkowo zaleje olejem napędowym nie zbiornik paliwa, a zbiornik AdBlue. W takim przypadku konieczne jest serwisowe czyszczenie układu.

Stan płynu AdBlue. Kolejne zmartwienie!

Poza tym kluczem do bezawaryjnej pracy układu SCR jest też stan płynu AdBlue. Przyjmuje się, że ten nie powinien znajdować się w zbiorniku dłużej niż rok - zazwyczaj nie znajduje się, bo diesle robią duże przebiegi. Co jednak w sytuacji, w której auto mało jeździ? Należy regularnie dolewać "świeżego" AdBlue. Tak, aby powstała w ten sposób mieszkanka spełniała wymogi stawiane przez producenta pojazdu.

Stary płyn AdBlue to poważne usterki...

Brak dbałości o stan płynu AdBlue, ewentualnie uszkodzenie grzałek ogrzewających go prowadzi do krystalizacji środka podczas zimowych uderzeń mrozów. A to oznacza uszkodzenie pompy, ewentualnie może doprowadzić do zapchania wtryskiwacza - mocznik nie będzie zatem dostarczany do katalizatora SCR. Zdarzają się też usterki modułu tłoczącego - pojawiają się w nim wycieki.

Uszkodzony system AdBlue: koszty naprawy

Uszkodzony system AdBlue oznacza spory wydatek dla kierowcy. Nowa pompa kosztuje przeciętnie od 3 - 4 do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Nowy wtryskiwacz zostanie wyceniony na kwotę wynoszącą ponad tysiąc złotych. A do sum tych należy doliczyć jeszcze cenę robocizny mechanika. Czyszczenie układu np. po krystalizacji AdBlue to wydatek na poziomie kilkuset złotych.