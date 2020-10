Problem z EGR: objawy to...

Jaka jest rola zaworu EGR w silniku? Montuje się go w układzie odprowadzania spalin, a pojawia się po to, aby część gazów wydechowych cofać do komory spalania. To pozwala na obniżenie temperatury w cylindrach oraz zredukowanie emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Problem z EGR: objawy najczęściej dotyczą:

kontrolka "check engine" na tablicy zegarów,

spadek mocy w czasie jazdy - stały lub pojawiający się okresowo,

silnik gaśnie na wolnych obrotach,

w dieslu z rury wydechowej wydobywa się czarny dym - modele bez DPF.

Wyciek oleju z EGR. Jest się czego bać?

Zużycie postępujące w miarę eksploatacji w zaworze EGR może doprowadzić do wycieku oleju. Z czego on wynika? W silnikach z serii TDI najczęściej jest powodowany przez dwie usterki: wyrobienie się tulei przy trzonku zaworu lub zużycie uszczelki. Choć wycieki oleju są niepokojące, usterka pozwala na dalszą eksploatację. Warto w tym momencie zaznaczyć jednak, że wymiana zaworu EGR często ma wpływ na sposób pracy silnik - np. jego płynność.





Ile wytrzymuje zawór EGR?

Wytrzymałość zaworów EGR zależy nie tylko od technologii zastosowanej przez producenta, ale i warunków eksploatacyjnych. Mechanizm dużo szybciej zachodzi sadzą np. w sytuacji, w której pod maską pracuje silnik diesla i jest on eksploatowany przy niskim obciążeniu w mieście. Średnie przebiegi? Praktyka wskazuje, że zawór EGR we współczesnych samochodach wytrzymuje przeciętnie 100 - 150 tysięcy kilometrów.

EGR: wymiana, czyszczenie czy usunięcie?