Objawy zapchanego katalizatora. Jak poznać usterkę?

Katalizator jest standardowo montowany w układach napędowych samochodów osobowych jeszcze od lat osiemdziesiątych. A jego rola jest niezwykle kluczowa. Ma zatrzymywać szkodliwe związki zanim te zostaną uwolnione do atmosfery. Skupia się na neutralizacji m.in. tlenków węgla, węglowodorów i tlenków azotu. W teorii katalizator został przeliczony na całe życie silnika. W praktyce do jego usterki dochodzi najczęściej po przebiegu rzędu 200 - 300 tysięcy kilometrów.

Katalizator: przyczyny uszkodzeń?

Powód uszkodzenia katalizatora? Tych może być kilka. Katalizator podlega np. korozji pod wpływem działania czynników zewnętrznych i temperatury. Nie lubi też nagłych spadków temperatury - po wjechaniu w kałużę może popękać jego wkład i zapchać układ wydechowy. Może też dojść do mechanicznego uszkodzenia osadnika podczas wypadku lub w wyniku nieprawidłowej pracy silnika. Mocno wzbogacona mieszanka paliwowa nie zostaje w pełni spalona w komorze spalania. Paliwo trafia zatem do wydechu i tam dochodzi do ponownego zapłonu - ten może rozsadzić elementy katalizatora i również spowodować zapchanie wydechu.





Objawy zapchanego katalizatora: