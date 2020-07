Jakie są objawy zapchanego filtra cząstek stałych?

Osadniki typu DPF stały się standardem na rynku diesli. Najpierw gromadzą cząstki stałe, a później okresowo je wypalają. I choć pierwotnie zakładano, że osadniki typu suchego są wyliczone na całe życie pojazdu, praktyka pokazała coś zupełnie innego. Czemu filtr cząstek stałych zapycha się? Decyduje o tym głównie miejski charakter eksploatacji. Podczas spokojnej jazdy raz, że ilość cząstek stałych generowanych przez silnik jest większa. Tym samym filtr automatycznie wypala się nawet co kilka tysięcy kilometrów.

Dwa w mieście nie ma warunków koniecznych do przeprowadzenia systemowego wypalania osadnika - mowa o wyższym obciążeniu i jednostajnej jeździe przez kilka do kilkunastu minut. Skutek? Z czasem dochodzi do zeszklenia osadów zgromadzonych w filtrze cząstek stałych. Tym samym maleje jego pojemność oraz szybciej dochodzi do kolejnego zapchania. Granicznie wypełniony osadnik ogranicza przepływ spalin. A to ma znaczący wpływ na sposób pracy silnika.





Objawy zapchanego filtra cząstek stałych: